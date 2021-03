Del Potro volverá a operarse; quiere regresar al tenis y llegar a los Olímpicos

A través de las redes sociales, el tenista argentino Juan Martín Del Potro anunció que volverá a operarse de la rodilla debido a que “los tratamientos conservadores y alternativos” que utilizó no dieron “buenos resultados”.

Delpo, quien transita actualmente en el puesto 173 de la ATP con 32 años de edad, afirmó que su deseo es volver a jugar al tenis y sobre todo en los Juegos Olímpicos de julio y agosto próximo, motivo por el cual se encuentra en Chicago, Estados Unidos, donde este martes 23 de marzo tiene previsto ser sometido a una nueva cirugía.

“No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije vamos a intentarlo”, confesó emocionado Delpo. Asimismo, aseguró: “Sentí la fuerza que me mandaban desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza”.

Vale recordar que el último partido profesional de la Torre de Tandil fue el 19 de junio de 2019 en el verde césped de Queen’s, y desde ese entonces lucha contra sus lesiones de muñecas y rodillas para que le permitan realizar el deporte que ama. Semanas atrás, en el marco de los Premios Konex, donde fue seleccionado como personalidad más destacada de la última década del tenis, reveló indicios sobre cuál será su plan durante este 2021.

“Estoy contento de recibir este premio que es un reconocimiento a mi carrera, un mimo al alma. Hace poco perdí a mi papá, así que estoy tratando de reacomodarme y con la ilusión de volver a jugar al tenis”, declaró en la previa del evento que se realizó en la Ciudad Cultural Konex.