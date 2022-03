Porteros locales se toman la LigaPro

Los guardametas ecuatorianos, a base de aprovechar las oportunidades dadas para mostrar sus condiciones, se han ido ganando la confianza de sus entrenadores en un lugar de la cancha, en el que hace no mucho, se observaba superioridad de futbolistas extranjeros.

Hace una década, en el 2012, solo 5 de los 12 equipos de la primera división de fútbol tenían jugadores tricolores como guardametas titulares; es decir: un 42%. Comparado con el inicio de la actual LigaPro, la cifra de porteros nacionales dueños del arco de sus clubes, es de 12 de 16 equipos: la estadística aumentó a un 75%.

El ex arquero Jacinto Espinoza considera que en la época actual al jugador ecuatoriano en general le sigue costando, a pesar de contar con varios representantes en las ligas internacionales, y esto se nota aún más con los guardametas.

Espinoza cree que en el pasado dieron “papaya” permitiendo que lleguen extranjeros, cuando él siempre dijo que en el medio local había calidad. “Hubo una época que hizo que los presidentes de los clubes busquen arqueros extranjeros, algunos con buena performance. Dimos papaya porque permitimos que vengan extranjeros de poco recorrido. Yo siempre manifesté que en Ecuador teníamos mucha madera”, comentó el ex arquero.

Una tendencia que se venía avizorando, puesto que, en el 2017: 7 de los 12 arqueros titulares de los clubes de Serie A eran locales; un 58%, los números ya se inclinaban a favor de los goleros domésticos.

El tema está en consolidarse, ojalá los chicos tengan la posibilidad. Hay una camada muy importante de arqueros. Jacinto Espinoza, exaquero de la selección nacional.

Francisco Reinoso, preparador de arqueros de la FEF, dice que el éxito de este auge de arqueros nacionales de buen nivel se debe “al proceso que tuvo la Federación ecuatoriana de fútbol con Sixto Vizuete y Javier Rodríguez. Con ellos se hizo un trabajo con muchachos sub 15, sub 17 y sub 20. Se escogió a los mejores chicos”.

Reinoso añade: “En ese proceso apareció Moisés Ramírez que llegó con 14 años mediante una invitación. Hamilton Piedra, Gonzalo Valle, Bryan Heras, para sub 15 y sub 17. El éxito fueron esos procesos y ahora los vemos en planos estelares de los primeros equipos, es una gran satisfacción”.

Los cuatros conjuntos que confiaron su valla a un extranjero son: Barcelona, Liga, Aucas y Cumbayá. Dos son argentinos: Javier Burrai y Joaquín Pucheta, y dos uruguayos: Damián Frascarelli y Gonzalo Falcón; Frascarelli con la salvedad de tener la nacionalidad ecuatoriana.

“Chinto” precisa que viene una buena camada, pero la situación pasa también en tener oportunidades y consolidarse, “El fin de semana pasado vimos a Darwin Cuero en la Universidad Católica que es un excelente arquero. El tema está en consolidarse, ojalá los chicos tengan la posibilidad. Hay una camada muy importante de arqueros, vienen José Cevallos, Leodán Chalá, un chico de apellido Espíndola, mi hijo, el hijo de Robinson Sánchez y otros más”.

El promedio de edad de los arqueros nacionales titulares que forman parte de las nóminas de la actual campaña es de 28.4 años de edad . Siendo Máximo Banguera el mayor con 36 años y Moisés Ramírez, el más joven, con 21.

Reinoso cree que en un futuro Ecuador tendrá arqueros en el exterior y apunta a un nombre para ese objetivo: Moisés Ramírez. “Creo que sí pasará con Moisés Ramírez porque ya demostró en campeonatos internacionales. Debe seguir trabajando en gestos técnicos para mejorar las condiciones. Además de seguir siendo profesional. Un ejemplo de eso es el joven Piero Hincapié que es disciplinado y educado, tuvo que dejar muchas cosas para llegar a donde está ahora”.