La pólvora mojada no debe alarmar

A solo días del regreso de la LigaPro, estos dos últimos amistosos que atravesó Emelec contra, primero, Guayaquil City y, segundo, contra Atlético Porteño, dejó buenas y malas sensaciones en la parcialidad azul. Quizás la mayor preocupación fue la puntería de sus delanteros, quienes no aportaron con su rol.

Roberto Ordóñez fue el estelar en el duelo contra el City y luego fue Facundo Barceló quien encabezó la delantera eléctrica contra el otro rival. Sería irresponsable hablar de displicencia de su parte porque ambos buscaron oportunidades, pero no lograron embocarla.

Barceló, al salir al cambio en el choque contra el City, lucía algo incrédulo por las ocasiones que no logró concretar. Y en su lugar entró el otro bombardero azul: Edwuín Pernía.

El venezolano también tuvo una ocasión bastante clara, pero no logró direccionarla entre los tres palos.

La efectividad es otro tema, pero me preocuparía si es que no llegamos. Una vez que entre una, y tengamos confianza entrarán todas. Sebastián Rodríguez, volante de Emelec.

EXPRESO conversó con dos expertos y reconocen que aunque es llamativa la situación, hay que entender el contexto que atraviesan los jugadores en su vuelta y que volver a disfrutar su mejor rendimiento en competencia tomará algo de tiempo.

“Es normal que el hincha se preocupe cuando su club no hace goles. A Emelec le cuesta conseguir delanteros, si pensamos los anteriores está Brayan Angulo como el último gran goleador, (Ángel) Mena, Miler (Bolaños), pero un 9 natural con gol le cuesta conseguir”, comienza explicando Eduardo Hurtado.

“Para mí este último partido lo hizo bien Barceló. Se mueve mucho por el frente de ataque, controla bien la pelota, hasta gira bien cuando busca disparar, pero todos lo vimos, no tuvo mucha suerte a la hora de marcar. El fútbol es así, un día puedes tener un triplete y otro no hace un gol. El examen de verdad será con la vuelta del torneo. Hay que recordar que vienen de una pausa extensa por la pandemia”, agregó.

José Aguirre no pretende presionarlos, pero sí les recuerda que una vez arrancado el torneo hay que convertir.

“Un campeonato se puede ganar por un gol y se puede perder por un gol. Aún deben mostrarse más, no tengo duda, pero estar en Emelec siempre trae una presión por su historia, su gente. No creo que sea tiempo de condenarlos por dos amistosos. El análisis arrancará cuando el campeonato comience. Eso sí, el que tiene un pendiente es Pernía, que ya está desde al año anterior y no se ha podido afianzar”, aseguró.

A pesar de que hubo rumores de posibles fichajes en esta posición, la dirigencia azul se quedó con estos tres bombarderos para afrontar la Copa Sudamericana y la LigaPro. De los 12 goles oficiales de Emelec en el año, la Tuka y José Cevallos encabezan la lista con tres goles cada uno. Uno fue autogol, dos son de Barceló y otros tres fueron de volantes.

Roberto Ordóñez

El delantero de Emelec, Roberto Ordóñez, llegó este año a Emelec. Freddy Rodríguez / EXPRESO

Fue el último delantero en llegar al cuadro eléctrico y es el que más anotaciones ha firmado en esta temporada. La Tuka Ordóñez registra tres conquistas y todas en LigaPro. Aportó con un gol agónico en el debut contra Orense y después selló un doblete contra Aucas.

Facundo Barceló

Facundo Barceló llegó enero al tricampeón del fútbol guayaquileño. Archivo

El delantero uruguayo fue contratado a inicio de año, procedente de Atlas mexicano y en su primer partido con el Bombillo, por Copa Sudamericana, marcó un doblete ante el Blooming boliviano, pero todavía no ha podido gritar anotaciones en LigaPro.

Edwuín Pernía

Edwuín Pernía tiene contrato con Emelec hasta finales de este año. archivo / expreso

El bombardero venezolano, quien llegó del Deportes Iquique de Chile en julio de 2019, fue renovado por el Bombillo hasta diciembre de 2020, pero no ha tenido mucho espacio en el cuadro azul. Apenas ha marcado tres goles en los minutos que ha estado.