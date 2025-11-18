Expreso
La Tricolor cumple con partidos de preparación para el Mundial 2026.ARCHIVO

Ecuador vs. Nueva Zelanda: EN VIVO el último partido de 2025 de la Tricolor

Ecuador cierra los juegos de 2025 enfrentando a Nueva Zelanda, en Nueva Jersey, como parte de su preparación para el Mundial

En el camino de preparación para el Mundial 2026, Ecuador cumple este martes 18 de noviembre con su último partido comprobatorio de 2025, enfrentando a Nueva Zelanda, en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey.

La Tricolor llega con la ausencia de su goleador, Enner Valencia, quien fue liberado para que se pueda unir a su club, el Pachuca mexicano, para la disputa del play in de la LigaMX, a disputarse ante Pumas, el jueves 20 de noviembre.

Ante la baja de Superman Valencia, el técnico Sebastián Beccacece apuesta por una ofensiva conformada por Gonzalo Plata y Leonardo Campana, quienes están acompañados por los extremos por John Yeboah y Nilson Angulo.

La pareja de delanteros es la principal variante de Ecuador en comparación del amistoso disputado ante Canadá, en Toronto, y que terminó igualado sin goles.

Nueva Zelanda, por su parte, llega de perder 2-1 ante Colombia, y resalta por su poderío físico y por la disciplina táctica que pide el entrenador Darren Bazeley, quien busca pulir su estrategia de cara al Mundial 2026.

Sigue en vivo Ecuador vs. Nueva Zelanda

