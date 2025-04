Poleth Méndez y la lucha entre lesiones y medallas paralímpicas

Aunque casi siempre se la ve sonreír, Poleth Méndez sufre en silencio dolores físicos que muchas veces no la dejan ni caminar. Con 27 años y reconocida por ganar oro y bronce para el país en los Juegos Paralímpicos 2020 y 2024, respectivamente, la deportista se abre con EXPRESO y asegura que detrás de esas medallas hay una historia de esfuerzo al que ni ella le logra encontrar un nombre.

Concretamente, la lanzadora de bala imbabureña sufre de una lumbalgia reagudizada, producida por hernias discales que actualmente trata con el departamento médico del Ministerio del Deporte, encabezado por el doctor Pablo Cisneros, especialista en traumatología y medicina del deporte (traumatólogo y deportólogo).

“Desde los Juegos de París no estoy entrenando porque estoy en rehabilitación, de ahí que no he podido ni siquiera planificar aún la temporada. Eso sucederá cuando esté recuperada al menos al 90%”, contó a diario EXPRESO.

Consultado por este diario, Cisneros reconoció que “durante todos los ciclos en los que he trabajado con ella, desde 2017, siempre ha presentado este problema; de ahí que tras los estudios realizados hemos determinado hacer un tratamiento conservador para ir recuperando su parte física”.

Lesionada y campeona

Pese a las dolencias, Méndez ha logrado destacar debido a que al inicio de cada ciclo paralímpico es sometida a evaluaciones de su estado físico, donde recibe una rehabilitación adecuada, entre ello trabajos de fisioterapia a cargo de Ricardo Vosmediano y Anthony Sánchez, quienes también son integrantes del ministerio, así como sesiones en piscina con el preparador físico José Caicedo.

El tratamiento de recuperación se lo hace de lunes a viernes e incluye desde magnetoterapia, electroestimulación, ultrasonido, hasta ondas de choque. Aún así Méndez no deja de mencionar lo “duros” que han sido estos 8 años con esos dolores. “Es cierto que no me ha impedido competir, pero sí es complejo porque un problema lumbar molesta mucho... Espero recuperarme bien con los tratamientos que estoy aplicando.

Una vida de esfuerzos

Antes de convertirse en histórica para Ecuador en el impulso de bala paralímpico, Poleth practicó otras disciplinas como taekwondo y levantamiento de pesas; sin embargo fue el entrenador David Bernardo, quien la hizo decidirse por el deporte que le ha dado tantas alegrías.

Salida del Valle del Chota, localidad en la que germinó su amor por esta disciplina, Poleth asegura que una de sus motivaciones más especiales es poder demostrar la fuerza que pueden llegar a tener las mujeres. “Es todo, es la técnica, la pasión, la adrenalina”, manifiesta la primera mujer ecuatoriana en conseguir una presea dorada en unos Juegos Paralímpicos. Luego de ella apareció Kiara Rodríguez quien la supero con dos oros paralímpicos.

Entrega de casa

Tras sus logros en los Paralímpicos de Tokio y París, las autoridades estatales ofrecieron reconocimientos. “El Ministerio del Deporte cumplió y el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) se sumó”, acotó.

La casa que le dieron a Poleth está ubicada en la vía al Valle de los Chillos, en Quito. “El MIDUVI nos preguntó dónde queríamos tenerla y yo escogí la capital porque en El Chota tenemos una vivienda, entonces vale tenerla en otro lugar”, aseguró.

