El esloveno Tadej Pogacar aseguró sentirse satisfecho de los 4 segundos que recortó este viernes 14 de julio al danés Jonas Vingegaard en la lucha por la general del Tour de Francia, que sumados a los cuatro de bonificación le dejan a 9 segundos del maillot amarillo.

“Es un buen comienzo en la tarea de remontar, creo que ha sido un buen día para nosotros. Me hubiera gustado ganar la etapa, pero esa renta que he recortado es como una pequeña victoria”, aseguró el corredor del UAE Team Emirates.

Pogacar, que atacó en el último kilómetro del ascenso al Grand Colombier, única dificultad puntuable de la jornada, reconoció que es difícil sacar de rueda a Vingegaard, “uno de los mejores escaladores del mundo”.

“Hoy lo he intentado con un largo sprint, he estado a punto de no poder terminarlo, pero al final he logrado unos segundos que valen la pena”.

Pogacar reconoció que contaban con buscar la victoria de etapa, pero que la escapada “fue muy rápida” y que prefirieron “no correr riesgos” poniendo a trabajar al equipo para recortar diferencias y “jugárnoslo todo en la última subida”.

Por otra parte, el polaco Michal Kwiatkowski fue el vencedor de la décimo tercera etapa, en la cima del Grand Colombier, su segunda victoria en el Tour de Francia.

“No estaba solo, me escapé con 18 corredores. Hemos logrado llegar con una buena ventaja al Grand Colombier, que ha sido una experiencia loquísima por la cantidad de aficionados que había. Sin los aficionados, esta victoria no hubiera sido posible: sus ánimos me llevaron en volandas hasta meta”, explicó Kwiatkowski.

"Así queda la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 13": Vingegaard continúa líder, segundo Tadej Pogacar a tan sólo 9" del líder, y cierra el podio Hindley en tercer lugar. pic.twitter.com/dompm3A55s — ⚡Maza⚡ (@MazaCiclismo) July 14, 2023

La clave fue, dijo Kwiatkowski, que “el UAE permitió que se hiciera una escapada demasiado grande”. “Y yo, por mi parte, me encontré con las mejores piernas de mi vida. No creía que la victoria fuera posible pero… ¡aquí estoy!”, añadió.

