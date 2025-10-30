Pódcast El Jueguito | "Europa es candidato a ganar el Mundial 2026"

Los panelistas del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO eligieron a los posibles campeones de la Copa del Mundo.

Los ingleses son uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026

El duodécimo capítulo de El Jueguito, el pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, abrió el debate, este miércoles 29 de octubre, sobre las selecciones candidatas y posibles revelaciones del Mundial 2026.

El panelista principal, Steffano Dueñas, dio la bienvenida a dos invitados especiales: Carlos Javier Arguello y José Miguel Alvear, dos jóvenes periodistas que se abren paso en la comunicación deportiva.

Para los panelistas, las revelaciones de la Copa del Mundo serían Canadá, “porque es local y siempre se espera más”, señaló Arguello; Marruecos, que “ha mejorado y tiene a los actuales campeones del mundo Sub-20”, aseguró Dueñas; y Paraguay, que fue la selección mencionada por Alvear.

En cuanto a los candidatos a ser los sucesores de Argentina, como campeón del mundo, los comunicadores se inclinaron por Inglaterra, Francia, España y Portugal. “Todos concordamos con europeos, nadie pensó en alguna selección de otro continente”, señaló Dueñas.

Posibilidades de Ecuador

Ecuador tiene potencial para llegar a cuartos, predijo Arguello, mientras que Alvear analizó que la Tricolor puede llegar a los cuatro mejores. “Este Ecuador, cómo está jugando actualmente, no pasa de la fase de grupos, pero tiene potencial para llegar a semifinales”, añadió Alvear.

¿Cómo ver El jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXPRESO

