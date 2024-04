Pochettino se harta y explota: "No soy un payaso", tras victoria del Chelsea

El entrenador Mauricio Pochettino no logra que el Chelsea recupere protagonismo.

Mauricio Pochettino, director técnico del Chelsea, dejó en claro su postura tras la victoria del equipo sobre el Manchester United. Con su característico estilo sereno pero firme, Pochettino defendió a sus dirigidos y respondió a las críticas que cuestionaban su actitud en la banda técnica durante el encuentro.

Chelsea gano con autoridad al Manchester United 4-3

El enfrentamiento entre el Chelsea y el Manchester United fue un choque emocionante que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. En un partido lleno de goles y giros inesperados, los Blues lograron una remontada impresionante, destacando la actuación de jugadores como Enzo Fernández que terminó 4-3 a favor de los Blues.

Después del pitido final, Pochettino no dudó en abordar las críticas que ponían en tela de juicio su actitud. Con claridad, el técnico argentino afirmó: "La pasión no es ser un loco que hace estupideces en la banda. Yo no soy así".

Subrayó la importancia de mantener la calma y el enfoque durante todo el partido, demostrando su estilo analítico y clínico en la dirección del equipo.

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo jugará con Chelsea ante Manchester United cortesía

Pochettino contra las críticas

Pochettino continuó defendiendo su enfoque tranquilo y metódico, rechazando la idea de actuar como un "payaso" para satisfacer las expectativas externas, declaró: "No soy un payaso, soy un entrenador. Si alguien quiere un payaso, que lo busque".

Tras esta espectacular victoria, Pochettino expresó su optimismo sobre el futuro del Chelsea en una temporada desafiante. Destacó la importancia de ‘fortalecer la conexión entre los aficionados y los jugadores’, reconociendo el impacto positivo que eventos como este pueden tener en la confianza y el apoyo mutuo entre ambas partes.

