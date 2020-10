El Piojo Herrera prohíbe a jugadores jóvenes comprar autos de lujo

Entre las restricciones que estableció Miguel Herrera con los jugadores del América, destaca una que reveló durante una entrevista con el youtuber Farid Dieck, y que va encaminada exclusivamente hacia los jugadores jóvenes del equipo.

Y es que el Piojo reveló que a los futbolistas juveniles, como el caso de Sebastián Córdova y Jorge Sánchez, no les permitió comprarse carros de lujo o del año hasta que no se hicieran de una casa o departamento.

“No se dan cuenta que traen dinero a los 22 años y lo despilfarran y lo primero que hacen es comprarse un carro del año, que cuesta un montón de dinero”, comentó.

“Yo tengo la mala manía, que yo creo que es buena, que a mis jugadores no permitirles eso. A los chavos (chicos), si no me traen que ya compraron una casa o departamento, no pueden llegar en un carro del año. A Córdova y a Jorge Sánchez les dije el año pasado ‘ustedes no pueden entrar al club en carro’, porque Córdova ya le había comprado el carro a Edson Álvarez que se iba a Europa”, acotó.

El estratega de las Águilas, que vive su séptimo torneo con el cuadro azulcrema en una segunda etapa, dijo que con esta medida busca que los futbolistas inviertan el dinero en cosas que les dejen utilidades.

“Y uno ya compro su casa en Aguascalientes y el otro en Torreón. El coche te cuesta 10 pesos, lo sacas de la agencia y ya te cuesta siete pesos, y la casa si la compraste en 10 pesos y le metes dos, en un rato cuesta 15. No sean tontos, inviertan su dinero en algo que les dé productividad”, concluyó.