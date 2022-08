Así como le gusta mantenerse bien físicamente para destacar defendiendo el arco de Deportivo Cuenca, a Hamilton Piedra también le gusta vestir y lucir a la moda con prendas por las que ha viajado a Estados Unidos para comprarlas. En entrevista con Diario EXPRESO, el arquero, de 29 años, reveló que varias empresas lo han tentado para que se convierta en modelo, mundo en el que le agradaría incursionar tras finalizar su carrera de futbolista. Además, contó que está feliz por el buen momento que vive con los morlacos (suma 11 puntos en la tabla de posiciones), que hoy, a las 18:00, visita a Emelec en el George Capwell.

Es un amante de la moda.

Sí, la verdad que es así, amo mucho la ropa, los zapatos, vestir siempre elegante. Es un sueño que tenía desde que era un niño. De pequeño solo miraba y no pude tener nada que sea de moda de esa época porque no teníamos dinero. Gracias al esfuerzo en mi trabajo ahora puedo comprarlas, es una recompensa a mi dedicación en mi trabajo.

¿Desde niño ya te gustaba la moda?

Claro, pero en las posibilidades que viví no daban para poder comprar. Somos siete hermanos y una mamá, fue dura mi vida, pero lo que uno se mentaliza en la vida se puede conseguir con trabajo y dedicación. Hice de todo en la infancia (en cuanto a trabajo).

¿Cuáles fueron las primeras prendas que se compró?

Un par de zapatos. Unos Puma. Me los compré cuando tenía 16 años en una tienda de acá (Cuenca). Fue con los primeros veinte dólares que gané en Deportivo Cuenca (Piedra realizó las formativas en este club) que fue de un premio. Era el hombre más feliz del mundo. De ese dinero le di una parte a mi mamá y me compré mis zapatos.

¿Cuáles son sus zapatos más caros?

No soy tanto de comprar muy caros, más busco los modelos que me pueda combinar. Si hay algo que me agrada y veo que vale la pena pagarlos me lo llevo. Tengo unos Nike en colaboración con Off White (es una marca de moda estadounidense), que me costaron unos cuatrocientos dólares en Estados Unidos. Siempre viajo allá para aprovechar los descuentos (entre risas). Intento ir allá una vez por año porque también tengo familiares en Nueva York.

¿Ha ido a un desfile de modas?

No, no he tenido la oportunidad. Lo nuevo que sale y las tendencias las veo por Pinterest (red social), sigo a muchas personas que están en la moda y de deportistas, que es a los que más les gusta este mundo de la moda.

¿Le gustaría ser modelo?

Ya me lo han ofrecido, pero no soy tan apasionado de eso. Algunas agencias me llaman desde hace años, pero no quiero entrar en ese mundo porque estoy enfocado en el fútbol. En un futuro sí quisiera, porque también me han ofrecido sacar mi marca de ropa deportiva y de moda, pero primero quiero terminar bien mi carrera de futbolista.

Vamos a lo futbolístico. ¿Deportivo Cuenca tiene chances de ganar la segunda etapa?

Ha sido una temporada muy buena hasta el día de hoy. Tenemos un equipo muy unido que se formó bien desde inicio de año. Este buen momento es el fruto del trabajo y los entrenamientos que nos han permitido irnos conociendo mejor dentro de la cancha. Hoy en día se ve reflejado en la tabla de posiciones.

¿Qué les ha pedido el técnico Gabriel Schürrer?

Es mano muy importante de él. Conoce muy bien el club y tiene mucha experiencia, lo que da tranquilidad a muchos de los jugadores nuevos, eso ayudó para que se adapten y rindan. El año pasado el club no estaba en buenas posiciones, pero esto es fútbol y todos los años no son iguales.

Usted está en un buen momento.

Este club es importante para mí, crecí aquí, entonces hay esa motivación extra porque estoy en mi casa. Siempre he querido lo mejor para el club y mi sueño es quedar campeón con Deportivo Cuenca.

¿Se ven cerca de alcanzar ese objetivo?

Quedan nueve fechas que definen todo, pero nunca he dejado de tener fe y queremos pelear la etapa, pelear el primer puesto porque nada está dicho. Tenemos partidos de local con rivales directos, los cuales tenemos que ganar. Siempre he deseado quedar campeón con Deportivo Cuenca y la hinchada ya se merece un campeonato, porque siempre nos acompañan.