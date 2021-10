Philippe Thorin sonreía mucho. No podía disimular la satisfacción que sentía, a pesar de que todavía no conocía los resultados oficiales de la primera jornada del Campeonato Sudamericano Juvenil y Prejuvenil, que se desarrolla en Los Arrayanes.

Su alegría se debía a que el plan que armó para el recorrido funcionó a la perfección. Tanto, que le bastó para liderar la clasificación en el primer día.

El quiteño, de 17 años, confesó que esa actuación le llenó de optimismo para el resto de jornadas, en las que buscará el título en individual, en mixtos y por equipos.

“Me sentí muy bien, el plan de juego salió y me quedaron buenas sensaciones para el fin de semana. Me siento con confianza para seguir jugando”, dijo a EXPRESO.

Thorin, quien inició a jugar golf desde los seis años gracias a la influencia de un amigo de su padre, confesó que lo único que cambiaría para el resto de días es “ser más agresivo”.

“Las indicaciones de los entrenadores resultaron, por lo que no creo que haya mucho por mejorar, salvo ser un poco más agresivo. Además, aquí están los mejores de Sudamérica y es bueno iniciar así, con fuerza”, continuó.

Thorin tuvo una jornada tan buena que lidera también la clasificación por equipos de la categoría juvenil, junto al guayaquileño Renato Naula, con un total de 142 golpes.

Además, está en el segundo lugar de equipos mixtos con la tricolor Yu Lee, con 143 golpes.

Él esperaba unos resultados similares. “Todos estamos en buen nivel, lo notamos en estos días de práctica. Creo que tenemos una chance enorme de quedar arriba en la tabla”.

Además, él conoce la cancha a la perfección porque pertenece al club local. Se basa también en el trabajo que hicieron durante la pandemia. No pararon nunca.

“En mi casa pusimos una malla, me grababa haciendo los golpes y lo enviaba a los entrenadores para que me den algunas recomendaciones. También me enfoqué mucho en el trabajo físico y ahora estamos viendo los resultados”.

Este será su último torneo juvenil. Después se dedicará a los estudios para terminar el colegio y viajar a Texas para seguir negocios en la universidad. Ya tiene la beca por el golf y espera que sea en el primer paso hacia el profesionalismo. “Quiero ser profesional. Tengo ese objetivo, así que no puedo descuidarme. Iré a Estados Unidos a tratar de dar ese nuevo paso”, concluyó.