El partido del próximo martes contra Perú en Lima, por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, se puede definir por detalles, anticipó este domingo el seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro.

"Ante Perú jugaremos una final muy fuerte, que se definirá por detalles, por lo que mostraremos una concentración absoluta para tratar de sacar esta gesta adelante y ojalá podamos alcanzar esa clasificación que la quisimos conseguir el otro día ante Brasil", señaló Alfaro en una rueda de prensa virtual.

El seleccionador remarcó que, a pesar de que un empate le sirve a Ecuador, no cambiará su característica de salir a buscar la victoria porque siempre lo hizo así y que, aunque a veces no se le dio, ante Perú no será la excepción, porque "todos estamos peleando por el mismo objetivo".

Alfaro se mostró alentado y seguro por la estructura de equipo que ha logrado alcanzar y con el que se ubica en el tercer puesto de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, desde la tercera fecha de la actual eliminatoria.

"Esa estructura de equipo, que es una red de contención, ha servido y servirá para cuando se presente algún bajón individual, pues esa estructura permitirá sostener al equipo", indicó.

Ecuador echó de menos ante Brasil a Byron Castillo y Ángel Mena por lesiones, y ante Perú también echará de menos al segundo de ellos, aunque contará con otros jugadores que saldrán con la misma templanza, con el mismo carácter, "para no privarnos de lo que nosotros somos o de lo que buscaremos".

Reconoció que éste era el peor momento para disputar partidos de las eliminatorias, en una etapa tan decisiva, porque la mayoría de sus jugadores llegaron sin continuidad y otros salieron de cuadros de covid-19, aunque dijo que en el pasado encuentro con Brasil pidió a sus dirigidos una dosis más de esfuerzo para suplir esas falencias.

Alfaro aseguró que Perú tiene individualidades que son muy buenas, pese a que no contará con Christian Cueva y Aldo Corozo por suspensión, ya que tiene otros jugadores que están muy bien, llenos de experiencia.

El técnico de Ecuador dijo estar convencido que las obligaciones para tratar de lograr la clasificación al Mundial de Catar, "es para todos" los equipos, con excepción de Brasil y Argentina, que ya se clasificaron.

"Si queremos ubicar el partido en el plano de la necesidad, tanto Perú como Ecuador tenemos una necesidad; pero, por los puntos en la tabla de posiciones, para Perú esa necesidad será mayor" el próximo martes, en Lima, acotó el estratega.

Insistió en que el partido de la decimosexta fecha "será muy parecido a los que hemos jugado contra Perú, donde cada uno tiene sus formas, donde cada uno va a luchar para tratar de imponer su condición. Será un partido que se puede definir por detalles", insistió.

Aseguró que Ecuador "tiene que mirar para adelante, no para atrás, tampoco para los costados, tenemos que seguir insistiendo en tratar de llegar a la meta lo más rápido que se pueda", y que para conseguir eso se tiene que insistir con lo que viene haciendo el equipo de local y de visitante.

Si bien Alfaro no precisó la alineación que presentará contra Perú, con dos bajas sensibles por la expulsión del portero Alexander Domínguez y la suspensión por acumulación de tarjetas amarilla del máximo goleador del equipo, Enner Valencia, lo más probable será que presente el siguiente once:

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Alan Franco; Gonzalo Plata, Ayrton Preciado y Michael Estrada