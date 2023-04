Las personas madrugaron por la regata Guayaquil-Posorja

Con vestimenta elegante, como si fueran a un desayuno romántico, aproximadamente a las 05:15 del viernes 7 de abril de 2023, cuando el cielo todavía estaba oscuro, Jimmy Salvador, de 25 años, y su novia Cristina Carbo (22) llegaron al Malecón de Posorja, parroquia rural del cantón Guayaquil, para ver la definición de la regata a remo más extensa del mundo, la Guayaquil-Posorja.

Club Ab. Manuel Calle-Astillero triunfa en la regata Guayaquil-Posorja Leer más

Madrugar en el viernes de la Semana Santa de cada año para ver la llegada de los remeros con sus yolas, tras realizar su recorrido durante la madrugada, se ha convertido en una tradición familiar para los habitantes de esta localidad. Es por aquella razón que Salvador quiso ser uno de los primeros en arribar al lugar donde estaba la meta.

“Tengo 25 años y siempre he venido a las regatas. Esto se ha convertido en una tradición para las personas de aquí, con mi familia siempre veníamos en la madrugada y nos poníamos a conversar de todo hasta que llegaran las yolas. Es una actividad familiar que cada año toma más fuerza”, aseguró Salvador.

Desde las 05:00, las personas acudieron al Malecón de Posorja. Jimmy Salvador (morado) y Cristina Carbo (negro) fueron los primeros en llegar. Amelia Andrade

Para él, la octagésima cuarta edición de esta competencia fue diferente a las anteriores, debido a que llevó por primera vez a su pareja para que vea esta disputa y porque su hermano Eddy, quien es remero del Club Formativo Remo de Posorja, estaba cumpliendo su carrera 24.

Méndez y Arboleda lucieron; Segovia, sin minutos y Campana vuelve a la acción Leer más

“Hoy (viernes 7 de abril de 2023) es un día para celebrar. Mi hermano un año más está demostrando su esfuerzo en este deporte que para nuestra comunidad es muy importante en Semana Santa. No pude dormir por seguir la carrera por redes sociales, igual es algo que me pasa siempre porque me emociona mucho este evento, al que ahora asisto con mi pareja”, acotó.

Las personas madrugaron para ver la definición de la regata. Amelia Andrade

Para tener una vista privilegiada, Jimmy y Cristina se tomaron de la mano y se sentaron frente al mar a esperar que las yolas asomaran. En la modalidad cuádruples, el club Manuel Calle-Astillero pasó la meta a las 06:21 y se convirtió en el ganador de esta categoría.

Por su parte, Teresa Yagual, de 36 años, y sus tres hijos: Yury, Doménica y Fernando Suárez también se levantaron temprano para ver la definición de la regata. Mientras esperaban la llegada de las lanchas, ellos se distrajeron conversando sobre la escuela y sus actividades diarias.

Teresa Yagual y sus tres hijos Yury, Fernando y Doménica Suárez madrugaron por la regata. Amelia Andrade

“Yo me desperté a eso de las cinco de la mañana y fui al baño. Ni bien les dije que ya se levantaran, ellos se despertaron y se arreglaron, ni para la escuela se despiertan con esa rapidez (entre risas). Yo vengo a la regata desde que era niña y esa misma tradición se las estoy inculcando a mis hijos. Acá es un evento que lo esperamos porque es el más importante”, aseguró Yagual.

Los Clippers ganan el derbi y complican a los Lakers Leer más

José Herrera y un grupo de amigos desde pequeños asisten a la competencia, pero era la primera vez que acudían desde la madrugada. Y, tanto fue su emoción, que alquilaron una lancha y aproximadamente a las 05:45 fueron mar adentro para ver la llegada de las yolas.

Las personas alquilaron lanchas para ir mar adentro y poder ver los últimos kilómetros de la carrera. Amelia Andrade

“Siempre habíamos venido ya cuando habían llegado las lanchas. Por primera vez venimos temprano y vemos cómo está emocionada la gente. Y para ver mejor nos vamos en una lancha mar adentro. Nos tocó pagar dos dólares a cada uno. Ahora ya entiendo por qué mi familia se levantaba temprano para venir a ver esta competencia, que es emocionante por la disputa”, dijo Herrera.

Finalmente, en la categoría cuádruple con timonel también la ganó el Club Ab. Manuel Calle-Astillero. El equipo guayaquileño se llevó los dos trofeos del torneo, que para los pobladores de Posorja se ha convertido en una tradición.