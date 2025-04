Segundo Castillo "divino", por sus trajes: ¿Qué periodista lo dijo?

Segundo Castillo y su look que causó sensación en el periodista Mariano Closs.

Durante un programa de la cadena ESPN, el relator argentino Mariano Closs desvió por un momento la atención del juego que tuvo Barcelona SC en el empate ante River Plate en el estadio Más Monumental, para destacar, con entusiasmo y humor, el elegante atuendo de Segundo Castillo, miembro del cuerpo técnico del equipo ecuatoriano.

Con un traje rosa impecable, zapatos a tono y una actitud segura, Castillo no pasó desapercibido y Closs no tardó en compartir su admiración en vivo. “Esto es una cosa que me encanta. Está bárbaro, está divino. Ese muchacho es agradable. Es extraordinario. El espectáculo es otra cosa. Gracias a Dios apareció este señor Castillo para endulzarnos la vista”, comentó el periodista de ESPN.

El entrenador Segundo Alejandro Castillo durante el juego de Barcelona ante River Plate. API

La vestimenta de Castillo se convirtió en tema recurrente en los comentarios del relator, quien incluso bromeó sobre el conjunto: “Le faltaba el bastoncito”, dijo, haciendo alusión al estilo clásico y elegante que lucía el exfutbolista.

Pero las observaciones no terminaron allí. Al notar lo ajustado del pantalón que vestía Castillo, Closs añadió: “No se puede sentar, eso está hecho a medida. Con los cuádriceps que tiene, no hay forma”. Y remató con una comparación inesperada: “Ahí Marcelo (Gallardo) quedó opacado. Aunque no estaba mal, Marcelo se vistió en sastrería de acá”.

La extravagancia del atuendo inspiró al relator a imaginar aún más: “Lo único que le falta a Castillo es un Rolls-Royce”, dijo con picardía, mientras se preguntaba si en los partidos de la LigaPro mantiene el mismo nivel de elegancia.

Uno de los elegante trajes de Segundo Alejandro Castillo. ARCHIVO EXPRESO

Finalmente, Closs lanzó una reflexión que arrancó sonrisas entre sus compañeros de transmisión: “Creo que los periodistas que vamos a cubrir la Champions y la Libertadores tenemos que empezar a vestir así. Me encantó el look de Segundo Castillo”. Y concluyó revelando su posible estilo inspirado en el ecuatoriano: “Yo soy de la boina, es la película de los 60”.

En una noche en la que el fútbol era el centro, Segundo Castillo se convirtió —sin proponérselo— en el protagonista de un elogio inesperado. El estilo también juega, y Closs lo dejó claro con una narración distinta, pero igual de apasionada.

