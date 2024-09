Pepe Cebolla, un personaje deportivo  que batalla por la vida

Pepe Cebolla es un personaje del periodismo deportivo de los años 80 y 90. Hizo radio y televisión, y a los 73 años está peleando por su vida. Tuvo 17 días ingresado en el hospital del IESS Ceibos y ahora se encuentra en su casa, al sur de Guayaquil, esperando el milagro de Dios y la ayuda de sus amigos.

Tiene complicaciones; una enfermedad lo tiene postrado: se trata de sepsis, que es una infección en todo el cuerpo, a lo que se suman otras dolencias.

Pepe Cebolla, en realidad, se llama Vicente Baren. Usaba este nombre y un disfraz de cebolla, y sus ocurrencias frente a las cámaras y el micrófono lo hicieron famoso.

El personaje que se hizo famoso

José Vicente Baren y su personaje de Pepe Cebolla. Archivo

"Espero que me den la mano, estoy pasando el peor momento de mi vida. Tengo una sonda que me ayuda en algo, pero no tengo el dinero para el tratamiento", expresó con una voz entrecortada Pepe Cebolla, quien fue famoso, pero ahora parece que nadie se acuerda de él.

Pepe Cebolla pide ayuda de urgencia

Máxima Hungría, su esposa, está a su cuidado, pero no hay dinero para solventar todos los gastos. Wellington Baren, su hijo, dice que por ahora lo están ayudando el Seguro Social voluntario, pero espera que las personas que lo conocen le den una mano: "Durante 40 años, muchas personas se beneficiaron con su nombre, y ahora lo están dejando morir. No es posible que no le den apoyo".

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de su hija Jaqueline Baren a la cuenta de ahorros 31897055 del Banco Guayaquil.

