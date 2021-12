Andrés Torrres (c) acompañado en podio por Brasil y Argentina, sus escoltas.

Andrés Torres, Dyander Pacho y Marcos Herrera fueron este sábado 4 de diciembre los responsables de hacer sonar el Himno Nacional del Ecuador en los altavoces de los Juegos Panamericanos Junior 2021 con sendas medallas de oro. El primero en pentatlón moderno, el segundo en salto con garrocha y, finalmente, Herrera en los 110 metros vallas de Colombia.

A primera hora, en el Club Campestre de Cali, Torres consiguió el campeonato panamericano junior al acumular 1.497 puntos tras cumplir las pruebas de ecuestre, esgrima, laser-run y natación que comprende el pentatlón moderno. Detrás de él se ubicaron el argentino Franco Serrano y el brasileño Matheus Santos, quienes se colgaron plata y bronce, respectivamente.

El tricolor fue el único representante nacional en la prueba y cumplió el recorrido con méritos de sobra, tanto así que fue líder de la clasificación en la penúltima disciplina. “Solo al final, en la última vuelta, cuando venía llegando (a meta), supe que podía ganar”, dijo Torres.

Casi una hora después fue el turno de las competencias de salto con garrocha, donde el manabita Dyander Pacho, con un registro de 5 metros y 30 centímetros, obtuvo el oro panamericano y a su vez consiguió su boleto directo a los Juegos Panamericanos absolutos 2023.

“Ahora estoy clasificado a los Juegos Panamericanos (Absolutos), tenemos un nuevo objetivo, debemos entrenar mucho más. Ya soy campeón sudamericano, panamericano sub-23 y tengo fe que todo va a mejorar. Tenemos que agradecer a muchas personas, entidades que no me alcanzaría para terminar, entre esos está mi familia”, señaló Pacho.

Prev Next Dyander Pacho (i) y Austin Ramos hicieron el 1-2 en el estadio de Cali. Cortesía

Marcos Herrera (c), con un tiempo de 13,94 segundos, se colgó el oro en 110 metros vallas. Cortesía

Al título de Pacho se sumó el de su compatriota y compañero de entrenamiento Austin Ramos, quien se ubicó en segundo lugar con 5.15 para hacerse de la medalla de plata. “La medalla estaba en mis objetivos, quería mejorar y ganar la medalla de oro; no se alcanzó una buena marca, pero se pudo dar buena pelea”, señaló Ramos, de apenas 18 años y quien practica el deporte desde hace 5. El tercer lugar correspondió al colombiano José Nieto.

Casi al caer la tarde llegó el oro en los 110 metros vallas de Marcos Herrera, quien con un tiempo de 13,94 segundos fue el dominador panamericano.

La presea dorada del tricolor significó la número 9 para el atletismo ecuatoriano y la 15º para Ecuador en el medallero luego de que la noche del viernes el equipo masculino de postas 4x400, integrado por Alan Minda, Anderson Marquínez, Katriel Angulo y Steeven Salas, se coronaron campeones de los Juegos al hacer tres minutos y ocho segundos.

“He estado atento de todas las medallas, de todas las competencias, de atletismo, triatlón, pesas, lucha. Veo que ahora no somos solamente un deporte, no somos solo una provincia, somos un país. Me siento orgulloso de formar un país tan bueno como este”, acotó entusiasmado Pacho.