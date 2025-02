Paula Mackenzie, hija del Nene Mackenzie, cuenta que ha recibido amenazas de muerte

La influencer Paula Mackenzie, hija de Oswaldo "Nene" Mackenzie, exjugador del Barcelona SC, reveló que se vio obligada a abandonar Barranquilla para establecerse en Medellín debido a amenazas de muerte de una supuesta banda criminal.

Según sus declaraciones, en un video publicado en su cuenta de Instagram, su calvario comenzó en julio de 2024, cuando fue incluida en un panfleto que contenía el listado de más de 15 personas consideradas como objetivos militares de la Organización ex-costeños de Sebastián.

La amenaza que cambió la vida de Paula Mackenzie

Ante esta situación, la influencer explicó que, al ver su nombre en ese volante amenazante, que le llegó a través de las redes sociales, buscó ayuda con la Policía, pero le aseguraron que era falso: “No le haga caso a eso. Eso no debe ser verdad”.

Sin embargo, ese panfleto se hizo viral debido a que aparecían los nombres del cantante Zair Guette y su mánager, Teddy Vergara Álvarez, quienes fueron hallados sin vida y con signos de tortura el pasado 14 de febrero en una zona rural del Valle del Cauca.

¿Cómo reaccionaron las autoridades ante las amenazas contra Paula Mackenzie?

“Como ahora se hizo viral el tema por la muerte del muchacho (Zair), ahora sí ponen atención. Las autoridades están en busca de quién creó el panfleto para aterrorizar o están viendo si es real. No me dijeron nada más, solo me recibieron la denuncia y el acompañamiento”, reveló Paula.

Y agregó: “Me relajé hasta ahora, cuando sucedió lo de Zair. Ese panfleto lo vi hace seis meses e hice un 'en vivo'. Es el segundo panfleto en el que yo salgo, y todo es por maldad. Hay tanta delincuencia en Barranquilla y me van a poner a mí. En el primero dijeron que soy extorsionista y ahora que soy prepago”.

Paula Mackenzie revela el ataque físico que la obligó a abandonar Barranquilla"

Por último, aseguró que abandonó Barranquilla porque fue agredida físicamente, aunque aclaró que no sabe si el ataque tiene relación con el panfleto.

“Me fui de Barranquilla porque fui extorsionada, me intentaron atracar al llegar a mi casa, me levantaron el carro a tiros para robarme. Han sucedido muchas cosas y le tengo pánico a Barranquilla”, admitió la influencer.

