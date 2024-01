Paúl Calle: "La curva de rendimiento de Mylena Plaza ya iba en descenso"

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa (FETM), Paúl Calle, salió al frente de las acusaciones que realizara a EXPRESO días atrás la deportista guayaquileña Mylena Plaza, quien manifestó su inconformidad por haber sido relegada de la selección, motivo por el cual decidió dejar el deporte y radicarse en Estados Unidos.

Entre las “irregularidades” que la deportista de 21 años manifestó a este Diario estuvo de que “se ponen seleccionados a dedo”, así como la no convocatoria a selectivos en 2023, pese a tener títulos internacionales.

En conversación con EXPRESO, el titular del máximo organismo del tenis de mesa nacional se mostró sorprendido por las aseveraciones de Plaza y explicó punto por punto algunas de sus aseveraciones.

“La intención de esta respuesta no es generar polémica, porque eso no le hace bien al deporte; sin embargo a mí me gusta hablar con datos, no desde la memoria, ni la susceptibilidad... Existen políticas de selección dictaminadas no por mí, sino por una comisión técnica integrada por los entrenadores más destacados del país, de diferentes zonas, incluida Guayas, que en base a resultados escogen a los seleccionados, es ahí donde se ve que la proyección deportiva de Mylena para la categoría absoluta no era la esperada, como cuando disputaba las divisiones infantiles y juvenil. Sus resultados no daban”, dijo Calle.

El presidente de la FETM reconoció que Plaza haya quedado campeona sudamericana por equipos, pero revisando el récord de los partidos (resultados individuales) no todo coincidía. “La curva de rendimiento de Mylena iba en descenso...”, acotó.

Calle habla además de un cambio generacional. “Podrán preguntarse ¿cambio generacional en una deportista con 21? Sí, el actual vicecampeón panamericano en dobles y dobles mixtos tiene 20 años, es un chileno, Nicolás Burgos. De ahí que se decidió optimizar recursos para que no pase lo que está sucediendo ahora con la categoría femenina absoluta”, añadió, explicando que si bien Mylena fue campeona sudamericana por equipos, al ver su detalle de partidos se vio que en ese título ella ganó solo 1 partido y perdió 3.

El dirigente manifestó además que el factor presupuesto es otro de los problemas que hacen que el método de selección sea más riguroso. “Los recursos no son los óptimos, por lo tanto en algún momento (aunque esta obligación es del estado), requerimos que el deportista, al menos inicialmente, invierta en sus participaciones en el exterior, algo que a Mylena nunca se le vio el interés”, precisó Calle.

El presidente de la FETM defendió su gestión y la de toda su directiva, puntualizando que el deporte es objetivo y que se mide por resultados, los mismos que les ha permitido crecer en tener deportistas en el Plan de Alto Rendimiento. Por ejemplo, en 2020, solo hubo tres en esa lista, año en el que Calle acepta que postuló a Mylena, pero su inclusión finalmente no trascendió. Ya para 2021 el número pasó a 7 tenistas de mesa en el Plan, dejando para el 2022 un incremento de 13 mesotenistas en lista. El año pasado fueron 12.

ALBERTO MIÑO EN PODIO PANAMERICANO

Durante la entrevista a Calle, el fin de semana, el dirigente mencionó que Alberto Miño, uno de los tenistas incluidos en el plan de alto rendimiento, se encontraba disputando una Copa Panamericana en Estados Unidos. Al final, el tricolor culminó tercero el torneo y se acerca al cupo olímpico.

