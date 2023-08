Los jugadores que tienen más tiempo el balón, y que pueden elegir durante todo el partido, son los zagueros centrales. Un pase del fondo es más importante que desde la medular. Y es que los volantes no tienen tiempo de elegir. Son apremiados constantemente. En el centro del campo casi no hay tiempo para identificar qué jugador es de tu equipo. Si no lo captas inmediatamente a través de sus movimientos, es imposible que lo sepas.

Jesús Trindade observa la cancha antes de recibir la pelota, esto ahorra tiempo y ayuda a pensar. No tiene el balón encima más de dos segundos.

En fútbol cada acción es distinta a la anterior y nunca existen dos iguales. Por lo tanto, lo que hacen los jugadores es asociar algo nuevo con algo ya familiar. Por ejemplo: Trindade recibe de espaldas y sabe que tiene dos compañeros cercanos que pueden jugar más cómodos que él. Esto se llama memoria asociativa.

El 8 le ha dado buen sesgo afectivo a Barcelona; con sus pases todos se contagian. Ayuda en defensa y elabora ataques. No le cuesta. Es más fácil enseñarle a marcar al que construye, que lograr que elabore un defensor. La eficacia es más personal que colectiva.

Jesús Trindade llama la atención en grandes quites, barridas secas, sólidas, o en uno contra uno. Anticipa del lado de su arco, es decir del lado de adentro para que el atacante, cuando gire, no quede frente a los palos.

En juego aéreo, lo que se hace antes del impacto al balón es igual de importante que el mismo cabezazo, porque un duelo no se gana solo por altura. La velocidad y potencia del salto hacen que un pequeño le gane a un alto. Jesús Trindade al adversario lo obliga a tomar decisiones de espaldas, lo incomoda, le quita tiempo, lo marca de cerca y eso molesta. No le deja minutos al rival para que pueda disfrutar de libertad. Jugando de 8, es un resumen de marca; habilidad e impronta.

