Si adaptarse al método de juego es incomodar al jugador, el que está equivocado es el método, no el jugador.

Los métodos están hechos de las características de los jugadores. El método simple no tiene vida propia.

El juego es un gran maestro, pero no es el único. El entrenador es importante para que el futbolista pueda descubrir soluciones que él solo no logra… El técnico sirve para que el jugador desarrolle cosas que no las puede hacer de manera espontánea.

El director técnico debe proveerle recursos para que el jugador pueda identificar y descubrir más cosas e incorporarlas a su juego.

Y es que el futbolista se siente agradecido cuando crece. Se convierte en una herramienta más de liderazgo a favor del entrenador. El miedo, el temor, el instinto de conservación es la peor de las estrategias.

Hay equipos de jugadas a balón parado o en movimiento. Equipos de jugadas para defender o atacar y escuadras que dependen de una figura. Ecuador juega colectivamente. Táctica no es solo la distribución de los jugadores dentro de los espacios. Nunca los delanteros coinciden tirando el mismo desmarque. Si se corre más rápido que el rival la habilidad hará todo lo demás. Correr adaptado al juego.