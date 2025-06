¿Qué está pasando con Zapping? Las claves para entender la polémica en Ecuador

Una controversia ha sacudido al fútbol ecuatoriano esta semana tras los cambios inesperados en las políticas de transmisión de Zapping, la plataforma de streaming que transmite los partidos de la LigaPro Ecuabet. La decisión de limitar el acceso a ciertos encuentros, como el partido entre Liga de Quito vs. Barcelona SC, generó una ola de críticas entre los aficionados y puso en el centro del debate al presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor.

😡 ¡Qué bestia tío @zapping_ec!

Con los que tenemos el Plan Básico

Nos obligan a tener un plan más costoso.

Entonces, ¿para qué ofrecen Zapping con los planes de internet si después nos hacen esto? 🤷‍♂️🚫📺

¡Una falta total de respeto a los clientes!@miguelloor — Carlos Cantos Reinoso (@Ccrdesingec) June 18, 2025

El origen de la polémica

El pasado 18 de junio, horas antes del duelo entre Liga de Quito y Barcelona SC en Quito, Zapping anunció que algunos partidos de la LigaPro, incluido este encuentro, solo estarían disponibles en su nuevo canal, Zapping Sports+, accesible únicamente para los suscriptores de los planes Plus y Premium contratado directamente en su plataforma. Esto excluyó a los usuarios del plan básico y a clientes que acceden al servicio a través de proveedores como Xtrim o Netlife, quienes, pese a pagar por sus planes de internet que incluían Zapping, se encontraron sin acceso al partido.

La falta de un aviso previo y la percepción de un cambio en las condiciones iniciales, que prometían acceso completo a la LigaPro en el plan Básico, desató la indignación de los aficionados. En redes sociales, Zapping se convirtió en tendencia nacional, con miles de usuarios expresando su frustración y acusando a la empresa de prácticas engañosas.

La respuesta de Miguel Ángel Loor

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, salió al paso de las críticas con una serie de publicaciones en su cuenta de X, donde inicialmente defendió el modelo de negocio de Zapping. En un mensaje con siete puntos, Loor enfatizó que “solo los que tenían Zapping gratis” se veían afectados con la trasmisión, que “a nadie que pague se le ha quitado algo” y que “quien nos paga (Zapping) no es beneficencia. Esto es un negocio”. Y, por último, instó a los aficionados a que dejen de consumir partidos pirateados.

1. SÓLO los que tenían Zapping GRATIS no podrán ver cierto contenido.

2. ⁠A nadie que PAGUE se le ha quitado algo.

3. ⁠Los clubes para cumplir con ciertas obligaciones deben VENDER su liga, su contenido.

4. ⁠Quien nos PAGA (Zapping) no es beneficencia. Esto es un negocio.

5.… pic.twitter.com/xwXqSWqUUm — Miguel Angel Loor (@miguelloor) June 19, 2025

Sin embargo, estas declaraciones generaron aún más controversia, ya que usuarios y periodistas, como Carlos Vera, señalaron que los planes de Zapping a través de Xtrim o Netlife no eran gratuitos, sino parte de paquetes de internet facturados mensualmente. Loor, ante las diversas demandas de usuarios, reconoció el malestar y admitió que “la decisión no fue acertada por las formas” que no fue una medida tomada por él personalmente y terminó con unas disculpas a los hinchas del fútbol ecuatoriano.

La retractación de Zapping

Tras los escándalos, la presión de los usuarios y la intervención de la LigaPro Loor dio declaraciones a Radio Centro y expresó que van a corregir esto, a mejorarlo y a dar el mismo contenido que se tenía con una calidad distinta y menos canales.

IGUAL EL DAÑO YA FUE



🚨Miguel Angel Loor y Zapping dan marcha atrás



“Luego del escándalo y mala forma porque (terminamos) perdiendo una oportunidad de cobrar más haciéndolo bien y comunicándolo bien. Hemos tenido que intervenir y vamos a retractarnos”



pic.twitter.com/ATNBVpUXPs — Jorge Eduardo Peñafiel ⚽️😉 (@JorgeSports10) June 20, 2025

Zapping, por su parte, emitió un comunicado el mismo día, lamentando la situación y aclarando que el canal Zapping Sports+ para ver el LDU y BSC estaría disponible también para suscriptores directos del plan Básico.

El trasfondo económico y la piratería

El conflicto también ha puesto en relieve las tensiones financieras del fútbol ecuatoriano. Loor ha insistido en que los clubes dependen de la venta de derechos de transmisión para sostenerse, y que Zapping, como empresa privada, busca maximizar sus ingresos. En este contexto, el directivo volvió a enfatizar su lucha contra la piratería, un problema que, según él, afecta al fútbol de Ecuador.

No obstante, los aficionados argumentan que los cambios abruptos y la percepción de alzas encubiertas en los costos de suscripción dificultan el acceso legal al fútbol, lo que podría, irónicamente, seguir incentivando la piratería. A causa de esto, algunos usuarios han subido en redes plataformas ilegales donde ver los partidos.

Fue un gusto compartir 6 meses con uds tíos @zapping_ecu. Pero me tocó regresar a las viejas costumbres.



Adiós @zapping_ecu



Todo el año peleando con la piratería mi tío @miguelloor y zapping en un día nos hizo regresar a MAGISTV jajajaja #ZappingSports #zapping #magistv pic.twitter.com/Ct9beRon9c — charlyy13 (@BryanAriasT) June 18, 2025

¿Qué sigue para Zapping y la LigaPro?

La retractación anunciada por Loor busca calmar las aguas, pero el daño a la imagen de Zapping y, en menor medida, de la LigaPro, sigue consumiendo las redes. Los aficionados exigen mayor transparencia en las políticas de transmisión y un compromiso claro para evitar cambios sorpresivos en el futuro.

Por ahora, la LigaPro y Zapping trabajan en una solución técnica para garantizar el acceso prometido, aunque aún no se han detallado los plazos para su implementación. Además, este hecho y su resolución caería en manos de un juez.

