A 11 días del inicio del segundo evento del ciclo olímpico, los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, la pugna por los recursos económicos para la delegación nacional, continúa entre el Comité Olímpico Ecuatoriano y el Ministerio del Deporte continúa.

La agencia de noticias internacional EFE publicó la noche del lunes 19 de septiembre una nota en la que recogía el aún malestar de Jorge Delgado, presidente del organismo rector del olimpismo nacional, que aseguraba que seguía sin contar con la asignación estatal necesaria para la participación de la nómina de 255 deportistas designados en 28 deportes en Paraguay.

“Estamos trabajando con todo lo que está a nuestro alcance para poder contribuir para que el Ministerio del Deporte pueda entregar los recursos económicos a tiempo. Todas las cosas que ellos nos han pedido las hemos cumplido”, expresó Delgado a EFE.

De acuerdo con el dirigente, la cartera de estado tenía que abonar unos 900.000 dólares, y el COE disponía de un dinero que no podía tocar porque debía cubrir una serie de otras obligaciones y se trata de recursos que no se pueden usar mientras no haya una disposición expresa de hacerlo.

“Son 170.000 dólares y algo más. Pero con esa cantidad ¿qué se puede cubrir?, y ¿el resto?”, se preguntó Delgado tras insistir en que, de momento, todo es incierto mientras el tiempo se reduce para trasladar a los deportistas hasta el país sede de los Juegos Sudamericanos.

Según el portal deportivo ‘Latido Morlaco’, el ministro del Deporte habría respondido al COE el fin de semana. En una nota, se precisa que el ministro Sebastián Palacios aseguró que “el viernes 19 de agosto se notificó al COE la disponibilidad de recursos de $ 1’000.076 para la participación...”. De acuerdo con la ley, el presupuesto global para Juegos Sudamericanos es de $ 1’500.000. El ministro se mantiene que hay un remanente de los Juegos Bolivarianos.