La paralización amenaza al Deportivo Cuenca con la quiebra

La directiva del Deportivo Cuenca está preocupada. La situación actual debido al coronavirus no permite que la institución siga a flote y se teme por una posible quiebra. Así lo reconoció el directivo Juan Serrano.

“No quiero generar pánico, pero hablar de una quiebra del club no es descabellado. Al no existir ingresos por auspiciantes, el club no está en capacidad de pagar los sueldos. La pandemia ha cambiado las condiciones de contratos, primas y premios acordados en enero, a las de hoy”, lamentó en una conferencia de prensa virtual.

Inclusive, Serrano confesó que en caso de no encontrar una salida al problema, se verían obligados a negociar la salida de varios jugadores y encarar el torneo 2020 con los chicos de la reserva y las formativas.

El equipo ya pidió que no se realice el torneo de formativas y la Superliga femenina, como una de las medidas para salvar sus finanzas. Pero, eso todavía no cuenta con el apoyo de los directivos de LigaPro, mucho menos de Ecuafútbol.

Deportivo Cuenca ya arrastraba una dura crisis económica antes del parón del campeonato, pero ahora, sin los ingresos mensuales previstos en el presupuesto todo se está volviendo más difícil.