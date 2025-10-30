Palmeiras vs. Liga de Quito HOY: sigue en vivo la semifinal de Copa Libertadores 2025

Liga de Quito busca llegar a su segundo final de la Copa Libertadores. Palmeiras apunta a dar vuelta a la serie en casa

Liga de Quito llega a la revancha con la ventaja del triunfo 3-0 sobre Palmeiras en Quito.

Liga de Quito visita a Palmeiras, este jueves 30 de enero, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Allianz Pak de Sao Paulo, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025.

Los albos llegan con la ventaja del triunfo 3-0 obtenido en el primer juego, en Quito, lo que les impulsa en buscar la clasificación a la gran final de la Libertadores, 17 años después de la conquista histórica en 2008.

Para el duelo en Brasil, el técnico Tiago Nunes no podrá contar con el ofensivo Bryan Ramírez, por suspensión, quien ha sido pieza clave en la gran campaña de los universitarios durante la competencia continental.

Tampoco estará el arquero Gonzalo Valle, pero su lugar está asegurado con garantías por Alexander Domínguez, quien ya demostró su gran experiencia en el juego de ida, evitando el descuento del Verdao.

Palmeiras, por su parte, le reza a la dupla conformada de ataque por José Manuel López y Vitor Roque para alcanzar una remontada épica con el apoyo de sus aficionados que llenará el estadio Allianz Park.

En los últimos 17 partidos que compartieron en campo, la dupla participó efectivamente de 31 tantos: Vitor Roque marcó 13 veces y dio cuatro asistencias, mientras que 'el Flaco' acumuló 11 goles y dos pases a gol.

Datos claves del partido

Fecha: Jueves 30 de octubre

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Allianz Park, de Sao Paulo

Transmite: ESPN y Disney+

