Pachuca vs Al-Ahly | Copa Intercontinental: Fecha, hora y dónde ver a Mena y Micolta

El club mexicano Pachuca, bajo la dirección del profesor Guillermo Almada, de los ecuatorianos Ángel Mena y Andrés Micolta, además del poderío goleador de Salomón Rondón y Oussama Idrissi, se enfrentará al Al-Ahly, campeón africano, en una semifinal de la Copa Intercontinental que promete emociones fuertes este sábado 14 de diciembre, a partir de las 12:00 (de Ecuador).

Los de la Liga MX, tras su contundente victoria 3-0 sobre el Botafogo de Brasil (campeón de Libertadores), llegan con la moral en alto y con la mira puesta en la final. Sin embargo, el Al-Ahly, liderado por Wessam Abou Ali, no se rendirá fácilmente en este enfrentamiento que se llevará a cabo en el Estadio 974 de Doha, Catar.

Las bajas por lesión no desaniman a los egipcios, que buscarán mantener su solidez defensiva y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender al rival. No obstante, no deberán ser subestimados los conducidos por el estratega suizo Marcel Koller, que también por 3-0 del Al-Ain árabe en el derbi africano en su encuentro de cuartos de final.

Guillermo Almada entrenador del Pachuca de México. Cortesía

¿Cuándo es la final de la Copa Intercontinental 2024?

El duelo entre equipos de dos continentes, se definirá quién estará más cerca de levantar el trofeo, el que será disputado ante Real Madrid en la final, el próximo miércoles 18 de diciembre.

Transmite: DSports / FIFA +

🇲🇽 El Campeón de América🏆

🇪🇬 El Campeón de África-Asia-Pacífico. 🏆



Este sábado, @Tuzos y Al Ahly van por la Copa Challenger en la #FIFAIntercontinentalCup. 🔥 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 13, 2024

