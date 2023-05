El técnico argentino Pablo Trobbiani estuvo a cargo de las reservas de Barcelona entre 2016 y 2020, cuando el uruguayo Guillermo Almada fue el estratega del equipo principal. Luego dirigió en la Primera División de Ecuador a Liga de Portoviejo (2019) y Olmedo (2021-2022). Hoy, con más experiencia, el profesional regresó para tomar las riendas de la sub-19 del Ídolo y, además, para ejercer como director de la metodología de entrenamiento y estilo de juego en todas las categorías juveniles del equipo (sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19).

- ¿Cuál es el estilo de juego que trabaja en las formativas?

Buscamos que todos jueguen con una misma idea, salir jugando de la misma manera: presionando bien alto, atacando con los extremos bien amplios, volantes que toquen y hagan triangulaciones, laterales que se proyecten al ataque... tenemos toda esa identidad de juego en la que está prohibido tirar un pelotazo sin sentido. Se enseña desde la categoría más chiquita hasta la más grande.

- ¿Usted supervisa los entrenamientos?

Sí, la línea de trabajo está enfocada a que el día de mañana le llegue un jugador al técnico Fabián Bustos (DT del primer equipo) y sepa el estilo del equipo.

- ¿Cómo es su interacción con los entrenadores de los equipos juveniles?

Nos reunimos una vez cada 15 días. Hacemos videoconferencias, les explico por qué estamos haciendo tal cosa y les mando videos de trabajo para que los hagan. Tres veces por semana tienen que aplicar lo que les indicamos... Son entrenadores capacitados y tienen su impronta para trabajar en lo que le falta a su equipo, pero no se pueden salir de la línea que estamos implementando.

- ¿Bustos también se alinea a la visión de la formativa?

Nosotros nos dedicamos a trabajar hasta la sub-19, ya en el primer equipo es Fabián quien toma la decisión de su juego.

- ¿Cuándo se verán resultados?

Apuntamos al mediano y largo plazo, porque lo inmediato es muy complicado de conseguir. Recién hace cuatro meses regresamos al club.

- ¿Qué llega a oídos de Fabián Bustos?

El profe tiene informes de cada jugador de la sub-19. Aproximadamente 10 constan para la proyección al primer equipo. A más de eso están entrenando con los mayores Allen Obando, Isaac Delgado, Cristhian Gallardo, Bruno Caicedo y Guillermo Rendón. Entre formativas y primer plantel hay una relación muy fluida, pero obvio cada técnico decide quién juega o debuta.

El delantero Allen Obando está en la sub-19, del entrenador Pablo Trobbiani. Amelia Andrade / Expreso

- ¿Entonces por qué todavía no han debutado juveniles en el primer equipo esta temporada?

Barcelona es un equipo muy grande con muchas presiones, que a los chicos jóvenes les cuesta más que en otros equipos. En la época de Guillermo Almada debutaron varios y en la era de Fabián Bustos también, lo que pasa es que jugar en un equipo grande no es fácil. Estamos preparándolos para esos retos.

- ¿Ya se han querido llevar juveniles de Barcelona?

Algunos scoutings han llamado a los jugadores o sus padres. Pasó con Jhon Acurio y Allen Obando, así como con 6 jugadores de la sub-17 a quienes les ofrecieron mucho dinero, pero los convencimos de que el mejor lugar para su formación es aquí. Los chicos se quieren quedar en Barcelona, el problema a veces son los padres y hay que educarlos... El ofrecerles mucho dinero hace que se mareen y terminan aceptando.

- ¿Cómo convence Barcelona a los juveniles para que se queden?

Inculcamos sentido de pertenencia, respeto, el cómo se tienen que hacer las cosas, porque nosotros no podemos ofrecer dinero como lo hacen otros clubes, tenemos que ofrecer respeto, capacidad, honestidad, valores y jugar en el club más grande de Ecuador.

- ¿Cree que las ofertas confunden al jugador?

Claro, a los padres y los chicos. Barcelona y algunos equipos están en el camino correcto, otros no; otros buscan tener los mejores del país con dinero, eso no es formación. A los chicos los motivamos a ser compañeros del Kitu Díaz y jugadores que están hace tiempo en el club... Ellos lo valoran, aunque el poder económico en las formativas no lo tenemos.

- ¿Barcelona es formador de jugadores?

Nosotros sí formamos verdaderamente jugadores, formamos talentos, porque si contratan o compran talentos es muy fácil tener una buena formativa. Nosotros no tenemos un equipo formado a base de dinero. Tenemos una identidad del club que no podemos hacer este tipo de gestiones. Mientras puede ser que otros equipos hagan esa gestión y salgan campeones comprando talentos, nosotros los buscamos y los formamos. Es muy fácil ser formador si tienen a los mejores del país. Formar es buscar al talento, convencerlos, darle estudios, entrenamientos, viáticos, para que lleguen a la Primera División.

- Pero en las selecciones nacionales hay poca presencia de juveniles de Barcelona...

Nosotros no miramos mucho a la selección, porque creo que no miran mucho acá (al club), miran a otros lugares, por eso nos decidimos a trabajar para que debuten en primera. En la selección sub-20 (el sábado empieza a disputar el Mundial en Argentina), que no ha hecho un papel bueno, merecían estar algunos como Isaac Delgado, Cristhian Gallardo y no estuvieron después del gran año que hicieron.

Creo mucho en las selecciones juveniles de Ecuador, estoy muy ilusionado con su potencial, pero los seleccionadores que están los han puesto algunos equipos o dirigentes y creo que por eso tienen esa presión de escoger más jugadores de un equipo que de otro.

LA CIFRA

400.000 dólares recaudó Barcelona en 2022 por concepto de derechos de formación de jugadores que salieron del club.

LA FICHA DE TROBBIANI

Fecha nac.: 28/12/1976 (46 año) / Funciones: exfutbolista español nacionalizado argentino, fue volante central. Es hijo del exinternacional argentino Marcelo Trobbiani. Trayectoria: Como DT pasó por Cobreloa (2014), Guayaquil City (2016), reserva de Barcelona (2017), Toreros (2018-2020), Liga de Portoviejo (2020) y Olmedo (2021-2022).