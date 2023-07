El Óscar Bagüí de hace dos temporadas no se parece en nada al de ahora, al menos en su faceta profesional. El exjugador emblemático de Emelec se enfrenta actualmente a su primer reto como director técnico principal de un equipo: el Esmeraldas Petrolero, plantilla con la que tiene la misión de subir de categoría en el Torneo de Ascenso de la Provincia Verde.

Y es que según le contó a EXPRESO, a Óscar le tocó buscar personalmente a los jugadores para armar el equipo. Lo primero que vio en los aspirantes fue el físico. A los ‘pasaditos de peso’ los regresó a su casa.

Mientras cumple su objetivo, Bagüí no deja atrás al equipo de sus amores: Emelec. Dice que tuvo la oportunidad de continuar, pero por diferencias laborales prefirió dar un paso al costado. Sin embargo, las puertas quedaron abiertas para que regrese.

- ¿Cómo toma su primer reto como técnico principal?

- Ya quería esta oportunidad. Me han dado la confianza y lo estoy tomando con mucha responsabilidad. Tengo un cuerpo técnico de exjugadores muy capacitados. Hernán Garcés es mi asistente, Luis Caicedo es el director deportivo y Gustavo Nazareno y José Perea son los preparadores. Es una nueva experiencia, porque ahora estoy a cargo del grupo y puedo tomar decisiones.

- ¿Por qué aceptó esta oferta?

- Tuve varios acercamientos con clubes guayaquileños del ascenso. Con Patria estuve muy cerca de firmar. También conversé con la gente de Naranja Mekánica y con la directiva de Emelec, donde tenía la propuesta de dirigir al equipo sub-19, pero fue complejo el caso. Siempre he dicho que quiero estar en Emelec, pero hubo diferencias laborales, por eso preferí buscar otra opción. Es ahí que sale lo de Esmeraldas Petrolero, un club histórico de nuestra provincia (Esmeraldas).

- ¿El equipo ya estaba armado?

- No, nos tocó empezar desde cero. Llamar a los candidatos a preguntarles si estaban dispuestos a unirse al proyecto. Además fui a buscar chicos en los torneos.

- ¿Personalmente fue a ver jugadores?

- Sí, aunque algunos representantes me mandaron a los jugadores, a otros los fuimos a buscar. Hicimos un trabajo en tiempo récord porque cuando llegamos (26 de mayo) teníamos menos de un mes para armar el equipo. Hoy contamos con un grupo amplio de 30 jugadores.

- ¿Qué vio en los jugadores para elegirlos?

- Busqué jugadores que aporten a mi estilo de juego, uno dinámico y versátil. En mi equipo no pueden estar jugadores con sobrepeso. Me gusta que sean rápidos, potentes, que tengan buen físico y sobre todo que sean inteligentes, para que entiendan las jugadas y se puedan adaptar al grupo. Probamos casi 70 jugadores .

- ¿Cuál es el enfoque del cuerpo técnico?

- Estamos conscientes de que en el equipo hay chicos que no conocen el profesionalismo, no han tenido la oportunidad de ser formados, así que a mi equipo le toca desde integrarse a los ejercicios con los jugadores para enseñarles cómo son los controles, los perfiles, las amplitudes, los achiques.

Bagüí (i), junto a Luis Caicedo, director deportivo; Hernán Garcés, asistente y Gustavo Nazareno y José Perea, preparadores físicos. Cortesía

- ¿Cuál es la característica que intenta plasmar en cancha?

- Trato de que mi equipo sea versátil, que tenga la pelota para lastimar, no tener la pelota para darle diez vueltas y no hacer nada. Y una vez que pierden el balón, se maten para recuperarlo. El equipo debe saber atacar y defender en bloque. Al tener la facilidad de concentrar un mes, nos sirvió para que se adapten. Hoy te puedo decir que el club está para cosas grandes. El objetivo es claro: ganar el torneo interno y luego ir por el ascenso a la Primera B.

- ¿Tiene como referencia a algún técnico?

- Me gusta el juego de Pep Guardiola (Manchester City), campeón de la Champions League. También el de Jürgen Klopp (Liverpool) y el sacrificio de Diego Simeone (Atlético de Madrid). Trato de integrar esos estilos.

- ¿Por qué no siguió en Emelec?

- Me propusieron trabajar con la sub-19, pero no podía ir con mi cuerpo técnico. Entonces les dije que no, porque no podía ir sin gente en la cual confío. Solo di las gracias.

- ¿Cómo quedó su relación con el Bombillo?

- Bien. Emelec es el equipo que más quiero, del cual soy hincha, donde pasé la gran parte de mi carrera. Además tengo una gran relación con el expresidente Nassib Neme y con el actual José Pileggi. En mis servicios, la prioridad siempre la va a tener Emelec, pero cuando tenga la apertura para trabajar. Las puertas quedaron abiertas para un regreso.

- ¿Se quedó con la espina de dirigir el primer equipo?

- No lo diría así, sé que todo llega en su momento. Hoy estoy trabajando y me siento más capacitado que hace cuatro meses, cuando simplemente era el asistente. En ese puesto, uno solo puede opinar, pero no tiene la última palabra. Ahora puedo tomar mis decisiones. Regresaré a Emelec con más conocimientos, ya llegará el momento.

- En 2022 fue asistente de Ismael Rescalvo. ¿Qué aprendió con él?

- Ismael tiene una manera de trabajar muy profesional y es muy metódico en todos los detalles, así que aprendí mucho con él, por eso le agradecí. Para mí es un gran entrenador, tiene las cosas muy claras y busca la perfección. Creo que en Emelec simplemente no se le dieron las cosas, porque después fue a Bolivia y le fue muy bien.

- ¿Por qué Rescalvo no tuvo éxito en Emelec?

- Creo que fue más por un desgaste que hubo entre el entrenador y los jugadores, ya el ‘profe’ tenía varios años en el club. Le faltó tener dos o tres jugadores más conectados para poder pelear por los torneos. Una de las falencias que tenía el equipo era la delantera. Costó mucho, porque no hubo un equilibrio en el equipo, no hubo una defensa sólida y buena delantera.

- ¿Qué siente al ver a Emelec en la situación actual?

- Este año también le ha costado y esperamos que por el bien de todos los emelecistas, con el ‘profe’ Hernán Torres el equipo vuelva a tener una identidad de juego que se vuelva sólida para sacar los resultados. Me duele mucho ver en un mal momento al club.