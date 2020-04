Óscar Bagüí: "Le gané dos finales a Barcelona"

A sus 37 años Oscar Bagüí es el principal referente que tiene el Emelec 2020. Junto al Bombillo ha vivido buenos y malos momentos, pero en el balance final considera que más fueron los exitosos, dándole especial importancia a dos capítulos protagonizados ante Barcelona.

“Siempre lo digo. Ganar la Final del Siglo 2014, y ganar la final Inventada 2016, son dos títulos que le gané a Barcelona”, sentenció el futbolista, quien aún recuerda la Noche Amarilla 2008, cuando por una mala presentación los hinchas del cuadro torero rechazaron su presencia.

También se refirió a lo vivido bajo el mando de Juan Ramón Carrasco, el director técnico uruguayo cuya presencia en el Bombillo ha sido muy cuestionada por algunos de sus dirigidos. "Un día nos estábamos riendo con (David) Quiroz y nos sacó del entrenamiento. Al Cholo lo hizo jugar de lateral y a mi me hizo jugar de puntero. Luego me dejo quédate estático, no te muevas, una cosa de locos”.

Hace poco , Silvano Estacio, exintegrante de Emelec, calificó a Carrasco como "uno de los perores entrenadores" que ha tenido, asegurando que era conflictivo, al punto de pelearse con la mayoría del plantel.

En la parte final del diálogo, Bagüí dijo que le gustaría que Ángel Mena, Miller Bolaños y Enner Valencia regresen a Emelec.