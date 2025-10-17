Orense vs Independiente del Valle EN VIVO: Canal para ver y detalles | LigaPro 2025

El líder del hexagonal final visita a Orense en busca de un nuevo triunfo que lo acerque al campeonato

Independiente del Valle visita a Orense en la LigaPro 2025.

Independiente del Valle buscará este viernes 17 de octubre dar un paso firme rumbo al título de la LigaPro 2025 cuando visite a Orense SC, en la segunda fecha del hexagonal final del campeonato ecuatoriano.

El enfrentamiento se disputará desde las 18:00 (hora de Ecuador) en el estadio 9 de Mayo, ubicado en Machala, y será transmitido EN VIVO por Diario EXPRESO.

Independiente del Valle quiere dar otro paso hacia el título

Los Rayados del Valle, dirigidos por Javier Rabanal, llegan como líderes absolutos del hexagonal, con 67 puntos y una sólida ventaja de 13 unidades sobre su más cercano perseguidor, Barcelona SC, que suma 54.

Independiente del Valle es líder en solitario del hexagonal final de la LigaPro 2025. FREDDY RODRIGUEZ

Una victoria en suelo machaleño permitiría al equipo de Sangolquí afianzarse aún más en la cima y empezar a perfilarse como el gran candidato al título de la temporada 2025.

Rayados con equipo completo para visitar a Orense

Los Rayados del Valle contarán con plantel completo, incluyendo figuras como el zaguero Mateo Carabajal, el mediocampista Patrick Mercado, el creativo Junior Sornoza y el delantero Michael Hoyos.

Lo que está en juego: título, repechaje y clasificación internacional

En la otra vereda, Orense, que ocupa el último lugar del hexagonal final, con 47 puntos, necesita sumar con urgencia para mantenerse en la pelea por un cupo internacional.

El equipo dirigido por Raúl Antuña apunta a recortar distancias con Liga de Quito (52 puntos), que ocupa el tercer lugar, posición que da acceso al repechaje de la Copa Libertadores 2026.

Ángel Mena comandará el ataque de Orense. Archivo

Orense confía en su tridente ofensivo para frenar al líder

El conjunto bananero apostará por su tridente ofensivo conformado por Ángel Mena, el volante Nixon Molina y el experimentado delantero Agustín Herrera, con la esperanza de hacerse fuerte en casa y sorprender al puntero del torneo.

EN VIVO de Orense vs Independiente del Valle

