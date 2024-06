Olimpiadas Especiales: Jesús Mero, el más veloz de los Juegos Nacionales

A Jesús Mero siempre le ha gustado correr. En su cantón natal, Jaramijó -poblado tradicional de pescadores de Manabí-, él siempre ha estado presente en las actividades deportivas, por lo que festejar este martes 4 de junio en el cierre de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales fue un sueño hecho realidad.

Mero consiguió el primer lugar en la prueba reina de la velocidad en el atletismo, los 100 metros planos, algo que solo reconfirma la pasión y destreza que tiene.

“Yo sabía que tenía que darlo todo, siempre Dios está conmigo y me acompañó en la carrera. Estoy orgulloso de representar a Jaramijó, no me avergüenzo de mi cantón y agradezco por toda la ayuda que me dan", dijo emocionado el también joven trabajador municipal ganador.

Jesús es fiel creyente de que cuando se entrega todo y se hace un enorme sacrificio, se pueden lograr grandes resultados. Sus compañeros y entrenadores lo arengaron este martes desde la tribuna y eso le dio mayor confianza para llegar a la meta. Un abrazo con uno de sus entrenadores selló la imagen emotiva de la jornada.

Mero se fundió en un abrazo con uno de sus entrenadores. Alejandro Giler / Expreso

Y es que el joven velocista es un personaje muy querido en Jaramijó. En varios equipos de fútbol amateur presta su ayuda llevando el agua.

Cuando un jugador se lesiona el emprende una carrera de forma llamativa y algo jocosa. Es por ello que le han puesto de apodo ‘el Zimbaña de Jaramijó’, en relación al kinesiólogo de El Nacional, que tiene una particular carrera.

Actualmente Mero trabaja en el Departamento de Limpieza del Municipio de su cantón, de ahí que es uno de los responsables para que la ciudad permanezca limpia y reluciente. Este martes, a través de las redes sociales del municipio de Jaramijó postearon una felicitación y los ciudadanos jaramijenses inundaron las redes con felicitaciones.

Mero fue uno de los 49 atletas de la anfitriona provincia de Manabí, la delegación más numerosa de los XXII Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales que culminaron este martes en horas de la tarde.

