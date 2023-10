Octavio Zambrano asegura que "Colombia ya no subestima a Ecuador"

Repetir una goleada (6-1) como la que Ecuador le propinó a Colombia, el 17 de noviembre de 2020, en Quito, es algo complicado que se vuelva a dar para Octavio Zambrano.

Y no porque la Tricolor no tenga la capacidad de alcanzar un resultado como el que se dio en las eliminatorias pasadas, sino porque para el estratega ecuatoriano, los cafeteros van a protegerse bien, este martes 17 de octubre en el cotejo que se dará en el estadio Casa Blanca.

“Hay un antes y un después de ese partido (2020) y puedo decir que Colombia nunca más va a subestimar a nuestra selección. Ellos en ese momento pensaron que podrían superar a un Ecuador, que recién se estaba formando”, dice el entrenador nacional.

Zambrano indica que, en ese duelo, también jugaron varios factores que le terminaron dando el triunfo al elenco nacional, que en ese entonces era dirigido por el argentino Gustavo Alfaro.

“Colombia llegó golpeado por la caída (3-0) ante Uruguay, además, venía pasando por problemas internos entre sus jugadores y cuerpo técnico. Son cosas que ahora han cambiado, pues nuestra selección está afianzada y los colombianos han superado esa parte negativa”.

Por ello, considera que el duelo del martes será “distinto y muy parejo”. “Creo que veremos a un combinado colombiano salir a jugar con mucho respeto. De seguro se va a cuidar mucho y han de esperar que Ecuador tome la iniciativa”.

Aunque cree que el compromiso será parejo, Zambrano destaca que la Tri llega en un mejor momento que su rival de turno. Y eso se lo atribuye a Gustavo Alfaro, exentrenador de Ecuador.

“Pese a que nuestra selección cuenta con muchos jóvenes, se puede ver un grupo consolidado. Alfaro dejó un buen trabajo, una buena base y para Félix Sánchez (actual DT) es más fácil manejar el grupo y adaptarle su idea. Colombia, por su parte, viene en buen nivel, pero están en un recambio”.

El DT, de 65 años, resalta además que con la llegada del español Sánchez, la Tricolor ha ganado otro ritmo de juego.

“La mayoría de nuestros seleccionados actualmente juegan en Europa y eso hace que Sánchez (español) pueda mantener o plasmar un estilo europeo dentro de la cancha, que es un juego mucho más rápido y directo. Por eso ahora vemos a un Ecuador jugarle de igual a igual a Argentina u otras selecciones de peso”.

El también exDT de la selección de Canadá afirma que a nivel individual el combinado nacional tiene ventaja sobre los colombianos.

“Vemos a un Moisés Caicedo distinto al de las pasadas eliminatorias. Igualmente, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán (no convocado por lesión). Todos ellos están pasando por un gran momento en sus clubes. En cambio, en Colombia no es que no haya buenos jugadores, pero no veo a muchos estar al mismo nivel que los nuestros”.

Finalmente, Alfaro no tiene dudas de que Ecuador volverá a estar en un nuevo Mundial. “Como selección hemos dado pasos agigantados, somos una realidad y el mundo conoce del potencial que tenemos”.

