Kendry Páez: Las confesiones de su padre y un niño sin juguetes

En la casa de los Páez, en la voz del niño Kendry jamás se escuchó “quiero un muñeco”, “cómprenme un carrito”, ni ninguno de los muchos juguetes que los pequeños desean siempre tener en sus manos a su edad. Al contrario, Kendry Páez se contentaba siempre con una pelota, una pantaloneta o una camiseta futbolera, porque él improvisaba una cancha en cualquier lado. Desde la sala de su casa hasta la vereda eran sus estadios.

Estos son solo algunos de los ‘archivos secretos’ del nuevo jugador estrella de Ecuador, que su padre: Ray, reveló a EXPRESO horas después de que el joven batiera el récord de ser el futbolista más joven en anotar en toda la historia de unas eliminatorias sudamericanas.

Kendry nació el 4 de mayo del 2007. En aquel entonces, la selección de Ecuador se aprestaba a viajar a Estados Unidos, como parte de la preparación para la Copa América de Venezuela 2007. Muchos de los jugadores estrellas de ese momento son ahora analistas deportivos. Lo cuenta su progenitor, quien con un montón de fotos en la mano hace un breve repaso de la vida de su retoño. Curiosamente todas esas fotografías con su hijo, desde que comenzó a caminar, tienen que ver con el fútbol.

Recuerdos. Kendry usando audífonos de pequeño, junto a Ray, tras un entrenamiento. Cortesía

En medio del relato, una videollamada desde el estadio Hernando Siles de La Paz hizo que los ojos de Ray se llenaran de lágrimas de felicidad. El mundo hablaba de su hijo y él no paraba de llorar, mientras sus amigos brincaban de la emoción.

Al final, una captura de pantalla con una frase: “Te amo (con un emoticón de príncipe) mío, Dios te bendiga (más emoticones de manos y la bandera de Ecuador)” y la foto de Kendry sonriendo, con la misma sonrisa que se le veía cuando llegaban a casa los balones de marca que estaban de moda, como el famoso Adidas Jo’bulani del Mundial 2010.

Y es que todo podía faltarle a Kendry, menos la pelota.

“Nunca le gustaron los juguetes, solo balones y llevarlo a jugar, nada más”, confiesa el orgulloso padre, quien entre bromas dice que se salvó de los berrinches que hacen los pequeños por los juguetes. De lo único que no se libró fue de acompañar a las canchas a su hijo a ‘pelotear’.

Kendry Paéz y Moisés Caidedo la nueva sangre de la Tri. cortesía

La mente de Ray hace una jugada para atrás, recordando las premiaciones cuando Kendry iba de camisa blanca a recibir los diplomas de la Academia Alfaro Moreno. Viendo las fotos, es fácil darse cuenta de que la sonrisa de Kendry no ha cambiado.

Hoy Ray asegura que luego del nacimiento de su hijo, el día del partido de la Tri ante Bolivia (12 de octubre de 2023), se ha convertido en el más importante.

Precisa que esa noche, él estaba con un grupo de amigos en Guayaquil, viendo el partido. “El solo hecho de que sea el segundo encuentro en el que arrancó de titular en las eliminatorias me dejó demasiado contento”. Pero faltaba el gol.

“Cuando recibió el pase, no me imaginaba lo que se venía. Vi que avanzó hasta el fondo y sacó el disparo, fue una explosión en mi vida, creo que el corazón me latía como nunca. La verdad es que no pude contener las lágrimas... lloré de la felicidad. Era su segundo partido y con gol. Lo marcó justo cuando nos entraba la desesperación, porque no venía el gol. Puedo decir que me siento orgulloso de mi hijo. Que Dios me lo cuide siempre, es una sensación que no te imaginas cómo la vivo”, precisa emocionado. Minutos después recibió la videollamada.

Relación. A Ray Páez (d) y su hijo Kendry, toda la vida los ha unido el fútbol, pero no soñaron que a los 16 él ya iba a estar en la selección ecuatoriana de mayores. Cortesía

Ray considera que el gol “es un regalo de la vida”, por la forma en que se dio. “Confieso que nunca me imaginé que todo esto iba a pasar tan rápido; que en tan poco tiempo se iba a dar todo. Solo puedo darle gracias a Dios”, dice Páez papá.

Desde que Kendry comenzó a sobresalir, Ray se lo encomendó a Dios para que lo cuide siempre. Personalmente se queda con un gesto al final del partido: el abrazo de Kendry con Marcelo Moreno Martins, pues ambos son compañeros en Independiente del Valle. Precisa que Kendry siempre está muy agradecido con todos los que lo ayudan a crecer.

Con apenas 16 años la historia de la joven estrella tiene aún demasiadas páginas en blanco para ser escritas con jornadas como la del jueves pasado.

Ray no olvida que vio el Mundial 2010 con Kendry en sus brazos; 13 años después ese niño ya hizo su primer gol para marcar el rumbo a la Copa del Mundo 2026. “¡Qué más puede pedir un padre futbolero!”, replica.

Ray, el papá de la Joya de la Tri, le revela varios secretos de su hijo a EXPRESO. Nunca imaginaron que su ‘despegue’ se iba a dar tan rápido.