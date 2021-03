Más obstáculos para jugar las eliminatorias sudamericanas

Las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022 están en el aire. Conmebol insiste en que se mantenga el calendario y se cumplan dos fechas en este mes, mientras los clubes europeos se niegan a prestar a los jugadores por temor a nuevos contagios, sobre todo de la variante brasileña. Y en la mitad está la FIFA, que por ahora no puede garantizar la presencia de todos los jugadores de Europa en Sudamérica, pero que promete hacer el esfuerzo.

A partir de ahí existen varias salidas que serán analizadas hoy en el Consejo de la Conmebol. Una de ellas es, según Ovación de Uruguay, llevar los partidos a Europa (Budapest, Bucarest y Atenas).

Esta propuesta de FIFA garantizaría la presencia de los jugadores sudamericanos de los clubes europeos.

Pero no es tan fácil. Una fuente de la Ecuafútbol le explicó a EXPRESO que los tiempos no cuadran, ya que se deben obtener visas y algunas embajadas no están emitiendo el documento. Además, Ecuador tendrá varios convocados del fútbol mexicano y el trámite demora más. También, salta el problema de los pasajes de avión, las escalas, el hospedaje y más asuntos logísticos casi imposibles de cumplir con 20 días de plazo.

Además está lo futbolístico. Según el exseleccionador, Carlos Sevilla, Ecuador necesita su localía en Quito para contar con un mayor porcentaje de posibilidades de éxito.

Por esa razón, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se opondrá a esa idea.

Más allá de las sedes, Conmebol quiere que se juegue en marzo. Así lo confirmó su director de desarrollo, Gonzalo Belloso. Para él, el calendario no soporta una nueva postergación y recuerda que en 2020 no se jugó ni la Copa América.

En el Consejo de Conmebol de hoy estará, de manera virtual, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Semanas antes, él se comprometió a hacer todo lo posible para que Sudamérica cuente con todos los jugadores.

Pero, la realidad cambió en las últimas horas, sobre todo por las decisiones de las autoridades políticas y médicas de distintos países. España e Inglaterra emitieron documentos oficiales que obligan a los viajeros a guardar cuarentena al ingresar. Eso no conviene a los equipos porque no contarían con los futbolistas por diez días. FIFA intentará obtener permisos especiales para que los futbolistas no pasen por ese requisito. Para conseguirlo se basarán en estadísticas: en las últimas fechas se hicieron 4.000 exámenes PCR entre jugadores, oficiales y árbitros, arrojando únicamente 18 positivos.

La opción que menos conviene a todos es postergar los partidos de marzo. Por agenda sería un nuevo infierno, pero también será analizada debido a que otras confederaciones han aceptado mover sus partidos para otros meses o acudir a canchas neutrales. Hoy Conmebol tomará una decisión definitiva.

LOS EXPERTOS:

CARLOS SEVILLA: NO LE CONVIENE A ECUADOR

Aunque todavía no deciden lo que sucederá en esta fecha de eliminatorias, queda claro que jugar en Europa es resignar la localía. La selección juega bien en la altura y en el estadio de Liga de Quito porque los futbolistas están adaptados. Nuestros jugadores, en su mayoría, no tienen roce internacional en las grandes ligas. Eso sería una desventaja.

GONZALO BELLOSO: NO HAY MÁS TIEMPO

Las eliminatorias deben jugarse en marzo. No hay espacio para aplazarlas. A partir de ahí se pueden tomar decisiones. De todas maneras, la FIFA se comprometió a intervenir para que las selecciones cuenten con los jugadores de las ligas europeas. Se está buscando la salida que nos permita seguir con la programación, sin perjudicar a nadie.

JURGEN KLOPP: LOS CLUBES PAGAN A LOS JUGADORES

No podemos dejar ir a los jugadores a sus selecciones si al volver deben hacer 10 días de cuarentena en un hotel. Entiendo las necesidades de las federaciones nacionales para cumplir con sus compromisos, pero debemos admitir que son los clubes los que les pagan a los futbolistas y que deben ser los que tengan prioridad en este tipo de situaciones.