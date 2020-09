Nuevos contagiados en Flamengo y Barcelona queda concentrado

La situación antes del partido ya lucía mal, pero lo que nadie imaginaba es que el día después la preocupación iba a aumentar. Flamengo llegaba al duelo contra Barcelona registrando siete futbolistas confirmados por COVID-19 y aunque el COE Cantonal intentó frenar el encuentro, hubo otros organismos, entre esos la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el COE Nacional, que dieron luz verde al encuentro.

Sin duda, el gran desaparecido de la jornada, hasta ahora, ha sido Conmebol. Quien pregona esta frase en su protocolo actualizado de bioseguridad: “Salvaguardar la salud de toda la familia del fútbol sudamericano es y seguirá siendo nuestra prioridad”, pero tras el antecedente con Boca Juniors y lo suscitado en Guayaquil, parece lo contrario.

EXPRESO conversó con Monserrat Jiménez, secretaria adjunta de la Conmebol, quien aseguró que el procedimiento será “el del protocolo establecido” por el ente y que “no existe riesgo” de que el torneo se suspenda por este caso.

Lo curioso es que en ninguna de las 65 páginas, ni en los 15 ítems, se habla de un jugador que haya dado positivo, un día después, de un partido. Solo en entrenamientos y recomiendan aislamiento.

Este Diario se contactó con Jorge Carriel, médico internista ecuatoriano del Hospital La Zarzuela de Madrid, España, e investigador principal del estudio CovidEC, quien dio luces de este caso que involucra al cuadro amarillo y también al fútbol ecuatoriano.

Sobre la posibilidad de contagios a jugadores de Barcelona, tras conocer que Flamengo identificó tres casos más con el virus y que jugaron, explicó que “en los deportes al aire libre, en los que no hay un contacto extremo como en la UFC por ejemplo, el riesgo de contagio es bajo”, empezó.

“El fútbol, con respecto a estos deportes (de mayor contacto), es muy bajo porque en realidad los jugadores suelen tener un contacto cercano con los rivales máximo de cinco minutos en el total del partido y uno de los términos epidemiológicos de riesgo es que se hayan compartido más de 15 minutos con una persona positiva y a menos de dos metros. Ni el que pasa con una marca personal pasa 15 minutos al lado porque hay mucho movimiento y se marca en distancia”, fundamentó.

Barcelona debe medir el sábado a Independiente del Valle y el experto sugiere estas posturas. “El riesgo de contagiar a los de Barcelona es bajo, lo que debería hacer el club es realizarles PCR a todos sus jugadores. Veo dos opciones: ser conservadores y anular el partido (del sábado) y ponerlos en cuarentena, lo que podría ser una medida extrema y quizás algo exagerada; y la otra que se sometan todos a las pruebas PCR, antes del partido, y si salen negativas, no tienen síntomas y no han tenido un contacto comunitario, podrían jugar”.

Miguel Ángel Loor mostró su preocupación y le explicó a EXPRESO su molestia por no hacerlos partícipes de que se juegue el partido del pasado martes.

“Lo único que nosotros como LigaPro podríamos criticar es el hecho de que no participaron a LigaPro de decisiones que podrían afectar al torneo nacional, al evidentemente existir un riesgo con protocolos que están comprobados hasta la saciedad. A partir de allí no sé cómo se dieron las decisiones porque no participamos, no sé quién las tomó. Yo no estaba de acuerdo que el partido se juegue, pero no sé los motivos por los cuales se jugó”, dijo.

Aislamiento y pruebas para los amarillos

En cuanto al elenco torero, el jefe de relaciones públicas del club, Luigi Macchiavello, confirmó que ayer la plantilla iba a ser sometida a las valoraciones médicas y que dependiendo de los resultados quedaba concentrada hasta segunda orden.

“Por precaución se decidió quedar concentrado, estamos esperando que nos confirmen unas pruebas (ayer), para estar más tranquilos o si no debemos esperar hasta el viernes unas que nos realizará la LigaPro y Conmebol”, manifestó Macchiavello. DPI