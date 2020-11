El nuevo reto 'ciudadano'

Guayaquil City dejó de ser un equipo destinado a pelear por salvarse de categoría y eso no solo lo fundamenta su racha de seis partidos sin conocer la derrota, también lo refuerzan las nuevas contrataciones que ha firmado la dirigencia en este 2020. Pool Gavilánez dejó de conducir un auto modesto y empieza a dirigir uno de mayor gama, que hoy recibe al Aucas en Samanes.

A Emelec le llueve sobre mojado Leer más

Las llegadas de Fernando Gaibor, Gabriel Cortez, Cristian Alemán y José Ayoví, como últimos refuerzos del equipo ciudadano, al menos por nombres, prometen darle mayor protagonismo al club porteño.

Con esto, el desafío en el City pasó de ser el de un equipo que busca competir a uno que debe ir a pelear, como mínimo, un puesto en Copa Sudamericana.

Infografía. Teddy Cabrera / EXPRESO

Gavilánez reconoce la importancia de estos nuevos valores, y admite que su equipo ya viene teniendo buenas presentaciones.

“Creo que ya tenemos ese protagonismo, al ser un equipo que no ha perdido en seis partidos. De 18 puntos sumamos 14, entonces creo que ya estamos haciendo un buen trabajo y hay que mantenernos, que será lo difícil”.

Emelec, fuera de la Copa Sudamericana Leer más

El entrenador de Guayaquil City habló del choque de esta noche contra los orientales, y envió un mensaje entre líneas, utilizando la “suerte” como un denominador común en los últimos dos duelos del Papá.

“Aucas es un gran rival, complicado. Solo esperamos que no tenga la suerte que está teniendo, jugando con 10 los rivales por partido. Es afortunado. Ojalá no suceda porque hemos planificado para jugar con 11. Los dos últimos partidos (ante Emelec y Mushuc Runa), sus rivales han tenido un expulsado antes del primer tiempo”, dijo contundente.

Los dos nuevos refuerzos del cuadro ciudadano, Gabriel Cortez y Fernando Gaibor, podrán ser considerados para este choque; de hecho, este último se pronunció sobre su vinculación y cómo está para su regreso al césped.

“No he jugado un partido desde la pandemia, pero físicamente me siento bien, vengo entrenando bien, no he tenido complicaciones, el ritmo de partido tendría que verlo. Esperemos que la falta de ritmo no sea un impedimento para hacer un buen fútbol y aportar para los objetivos del club”, dijo Gaibor.

Pool Gavilánez y una frase con un mensaje entrelíneas Leer más

El 10 reconoció que su “función es de volante mixto”, pero que se mantendrá a las órdenes que solicite Gavilánez en el campo. El ex de Independiente de Avellaneda explicó qué lo motivó a escoger este proyecto.

“Desde el primer día que entrené con el grupo me hicieron sentir muy bien y eso motivó a que tome la decisión de quedarme acá. Por mi situación, llegamos a un buen acuerdo y estoy acá. Me atrajo que había un gran ambiente de trabajo que es muy importante como jugador”, agregó.