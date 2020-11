A Emelec le llueve sobre mojado

Ismael Rescalvo atribuye a “errores puntuales” la sorpresiva eliminación de Emelec de la Copa Sudamericana a manos de Unión Santa Fe. Y aunque la dirigencia millonaria confía en su trabajo, para nadie es un secreto que los entrenadores son hijos de los resultados, y el crédito del español se está agotando.

Una nueva sanción interna para Jonatan Álvez Leer más

La mala campaña en la LigaPro y el prematuro adiós del torneo internacional hicieron que los nombres del estratega ibérico y de algunos jugadores se conviertan en tendencia en las redes sociales, señalándolos como los principales responsables de la debacle de un equipo que esta temporada corre el riesgo de quedarse con las manos vacías.

A Emelec no le ha ido bien en la Copa Sudamericana. Adrián Peñaherrera

“Lo que viene pasando con Emelec no es de ahora. Desde que llegó Rescalvo no ha logrado encontrar un patrón de juego, hacer modificaciones tácticas. Es muy repetitivo en su esquema. Su equipo no produce y en Ecuador los dirigentes no tienen mucha paciencia. Debió ser cambiado hace mucho tiempo, pero entiendo que tiene una cláusula (de rescisión) muy elevada. A eso se suma la falta de capacidad de algunos jugadores. Creo que Nassib Neme ha intentado hacer lo mejor por su equipo en cuanto a contrataciones, pero quienes integran hoy el plantel están más por nombre que por fútbol y uno se queda pensando en quién es el problema, si Rescalvo o los futbolistas. Yo creo que ambas partes tienen la culpa, porque hay jugadores que lucen perdidos en la cancha y el entrenador no muestra su mano”, le dijo a EXPRESO el técnico brasileño Janio Pinto.

Se cambia mucho de jugadores de un partido a otro. Eso es señal de inseguridad y un entrenador no puede ser así, menos en un equipo grande. Janio Pinto, entrenador brasileño

El malestar de los hinchas azules se refleja en las palabras de Saúl Vizuete, coordinador de la Boca del Pozo Galápagos.

“No entiendo el sistema de juego de Rescalvo, porque en un partido que necesita goles para clasificar no pone a tiempo a la Tuka Ordóñez, un elemento que inquieta a la defensa rival. Tampoco entiendo el motivo por el que insiste con un solo delantero o eso de salir jugando desde atrás, cuando es muy notorio que el arquero Pedro Ortiz no sabe dominar el balón y tampoco contamos con elementos de buen pie, salvo Sebastián Rodríguez. Y si a eso le sumamos que hay muchos futbolistas que no merecen vestir esta camiseta, es fácil entender los motivos por los cuales mi equipo está así”, argumenta Vizuete.

La eliminación de la Sudamericana le impide al Bombillo facturar los $ 1’100.000 que la Conmebol entrega como premio. Ahora deberá apuntar a un certamen que parece una misión imposible, la LigaPro.