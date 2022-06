La Ecuafútbol y LigaPro escribieron otro capítulo en su larga lista de peleas. Esta vez, el vicepresidente de la entidad rectora del fútbol nacional, Carlos Manzur, aseveró que el organizador del campeonato nacional toma dinero que no le corresponde.

Según Manzur, LigaPro recibe 30 millones de dólares al año y de ellos se queda con cuatro para cubrir el presupuesto. “Los otros 26 millones se los reparto a los clubes en la proporción que sea. Ah, pero ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 deudas del partido y les descuenta por el arbitraje. Se da la vuelta y les paga a los árbitros, pero es plata de los clubes”, agregó.

En respuesta, Miguel Ángel Loor, el presidente de LigaPro, lo calificó de “salvajada”. “En el mundo dirigencial de nuestro fútbol es completamente normal discrepar. Lo que sí es intolerable, es mentir. Es una bendición ser auditados por Deloitte y que nuestros números sean públicos. Qué salvajada inventarse que nos cogemos 4 millones”, inició Loor.

En el mundo dirigencial de nuestro fútbol es completamente normal discrepar. Lo que si es intolerable, es MENTIR. Es una bendición ser auditados por @Deloitte y que nuestros números sean públicos. Que salvajada inventarse que nos cogemos 4 millones y peor con ese gesto. pic.twitter.com/Kq1rBDUF8d — Miguel Angel Loor (@miguelloor) June 15, 2022

Y contraatacó. “Para mí sería fácil y ponerme al nivel de él (Manzur) y preguntar sobre: reparto del dinero que entrega FIFA y/o Conmebol, el presupuesto para el Mundial, finiquitos de exentrenadores, pago de deudas, etc. ¿Cuánto de eso va a los clubes? ¿Cuánto va a las Asociaciones Provinciales? No lo hago porque prefiero producir y no mirar al lado para ver que me puedo ‘coger’”, agregó.

Loor insinuó que este “ataque innecesario” podría darse porque la Ecuafútbol está interesada en la administración del torneo.