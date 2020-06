La novia de Cristiano Ronaldo enciende las redes con su atrevida tanga

Con la satisfacción del deber cumplido Cristiano Ronaldo, que marcó en la victoria de la Juventus ante el Lecce, aprovechó un día de descanso para disfrutar y desconectarse en alta mar junto a su pareja, la guapa modelo Georgina Rodríguez.

El portugués volvió a alquilar un lujoso yate para pasar la jornada junto a amigos y también con su novia, Georgina Rodríguez, que ha dado prueba de ello en sus redes sociales y de una forma que ha arrancado muchos comentarios de satisfacción.

Comisión de la FIFA no acoge pedido de Francisco Egas Leer más

Es que la 'influencer' ha subido una sugerente foto en Instagram en la que aparece tumbada boca abajo sobre la cubierta del espectacular yate cubriéndose la cabeza, probablemente por el sol.

Sin embargo, el bañador que luce la sensual dama deja bastante a la vista, pues es en forma de tanga y permite poco a la imaginación, algo que ha provocado muchas interacciones en la red social donde Georgina tiene gran cantidad de seguidores.

"Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de otros", escribía junto a la foto la pareja de Cristiano Ronaldo. Es que Rodríguez no pierde oportunidad para mostrar lo feliz que es con el atacante portugués y lo mucho que aprovechan el tiempo para compartir cuando CR7 no está cumpliendo su calendario de partidos con la Juve.