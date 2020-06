Luis Luna: “Estamos abandonados”

¿Qué sucede con la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE)? Su fin es velar por los intereses y seguridad de sus agremiados, pero según Luis Luna, jugador de Liga de Portoviejo y posible candidato a la presidencia del ente, sus dirigentes los han “abandonado” antes y durante este complejo momento de la pandemia.

Luna se ha caracterizado por su trabajo en la cancha, pero la razón que lo motivó a querer reestructurar la AFE es porque, para él, no se está cuidando al futbolista ecuatoriano.

“Vimos cómo estaba la situación, sobre todo de incertidumbre que vivimos por el tema de la reducción de sueldos. Estamos totalmente abandonados ahora en el tiempo de la pandemia y un tiempo atrás. Ellos no se hicieron presentes a la hora de la reducción de sueldo con los clubes. En unos lugares fue general, pero en otros individual y algún representante debía acompañar y explicar si era o no procedente una reducción”, explicó.

Y para Luna la cosa va en serio, reconoce que le tiene un gran respeto a Iván Hurtado, actual presidente de la AFE, y que se sentaría a hablar con él de todo lo que ha pasado, pero está decidido en postularse para presidir la asociación.

Queremos hacer un cambio en el fútbol. Que la relación entre jugador y dirigente sea mejor, nuestro papel será reforzar ese nexo.



“No tengo nada en contra de él, pero estamos convencidos de que hay cosas que deben mejorar. No solo Liga de Portoviejo es el único equipo con problemas, pasa en Cuenca y en varios. La principal molestia es no poder cobrar y no tener respaldo. Quitaron el tema de los roles de pago y eso nos ha perjudicado”, aseguró.

Su idea es postularse en unidad con otro nombre importante del fútbol ecuatoriano. Al lado de Luna estará el capitán y campeón con Delfín, Carlos Garcés, pero no solo él formará su equipo de trabajo.

“Así es, Carlos Garcés me acompañará como vicepresidente y el resto de la lista nos tardaremos unas semanas en hacerla oficial, porque esto de la política tiene su pros y contras y no queremos que nuestros representantes en el directorio tengan problemas con sus presidentes”, ventilando que se blindará con más jugadores activos.

De llegar a la presidencia, Luna está ávido por una auditoría, ya que anticipa que hay ingresos, pero “no tenemos ni una sede”.

“Lo primero que vamos a pedir es una auditoría para saber realmente qué se ha hecho con el dinero que ha ingresado en la AFE, desde la creación a la actualidad. Crear una sede propia para no andar como pelotas de un lado al otro. Coberturas médicas a los jugadores y buscar un descuento con alguna casa deportiva, proyecto que queremos plasmarlo siendo presidente”, adelantó.

Recordó que AFE recibe ingresos por derechos de imagen por parte de GolTV, anualmente FIFPro abona una cantidad y está un porcentaje que le cobran al jugador cuando demanda a un club, esto último planea abolirlo.

“Cobran un 7% al futbolista por el tema legal de demandas, cuando no es digno quitarles ese dinero a los jugadores. Si los reclama es porque, además que lo necesita, él se lo ha ganado y tener que descontarle un valor no es justo. Eso debe ser solo para ellos”, agregó.

Con 32 años y teniendo aún opciones de seguir jugando, Luna admite que desea continuar con su carrera, pero que “si me toca dejarla porque estoy haciendo algo por mis compañeros, la dejaré. Nos hemos sentido abandonados y merecemos ser tratados de mejor manera. Buscaremos un cambio desde la raíz”, cerró.

Para saber

Reunión: Iván Hurtado y el directorio de la AFE se reunieron el viernes pasado, pero aún no se conocen detalles de la cita.

Elecciones: En octubre se elegirá, mediante votos de los jugadores, el nuevo o el mismo presidente de la AFE.

Respaldo: Edwin Tenorio, vicepresidente de AFE, ha dado su respaldo público a Luis Luna. Él ha denunciado “ilegalidades”.