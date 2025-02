Noche Amarilla en Quito: Así viven los hinchas capitalinos la previa

La afición del Barcelona SC cuentan lo que es ser hincha del equipo en una región de donde no es el equipo

La quiteña Carolina Aumala se siente contenta porque ‘Felipao’ (Felipe Caicedo) es parte del Barcelona Sporting Club 2025. A su parecer, es una señal de que las cosas irán mejor este año, aunque le preocupa que aspectos extrafutbolísticos incidan, entre ello la “inestabilidad de la dirigencia”, menciona.

Este jueves 6 de febrero, cuando el equipo se presente en la ciudad capital, la abogada de profesión estará en primera fila disfrutando del espectáculo. Personalmente se ha encargado de informarse de todo lo concerniente al equipo que su padre, Leonel, de 73 años, le metió en el corazón desde que era niña. Y es que cada vez que hay un partido es motivo de reunión familiar.

“Barcelona es un ícono que tiene hinchada en Quito y en todo el Ecuador”, señala sin titubear la hincha, quien desde los 5 años (hoy tiene 33), empezó a sentir cariño por el club. Asegura que compartir ese gusto le permitió mantener la conexión con su padre. “Solo una de mis tres hermanas se nos cambió de camiseta; se hizo liguista, dice con una sonrisa.

La familia Aumala- Bizcarra vive unida la pasión torera. Por Navidad se compraron las camisetas oficiales de la edición del centenario. Hoy recuerda que cuando era niña, su papá llevaba a toda la familia al estadio, incluida su mamá Teresita. Iban a la general. A manera de anécdota recuerda que en una ocasión cuando eran pequeñitas pidieron ir con sus mascotas: tres pollitos amarillos. Aún no descifra cómo, pero don Leonel lo hizo posible.

Amor eterno

Carlos Albán, otro de los asistentes hoy a la Noche Amarilla en Quito, habla del Barcelona y recuerda a alguien que ama, aunque ya no está junto a él: su mamá, Rosario García. Pese a ser hincha de El Nacional, ella aceptó su pedido y le compró el uniforme amarillo cuando era un niño. “Era la única que me alcahueteaba ese gusto”, relata nostálgico. Sobre cuándo nació esa afición por el equipo no lo recuerda, solo sabe que “apenas tenía uso de razón”. Dice que su papá, guayaquileño, intentó ponerle la camiseta del Emelec, pero fue muy tarde, ya era canario.

Y es que ellos rompen el molde. Si bien Barcelona es el equipo más popular del país, es común que en la capital haya más seguidores de Liga Deportiva Universitaria, El Nacional, Deportivo Quito e inclusive Independiente del Valle. En el colegio molestaban a Albán preguntándole si era de la Costa. No entendían -señala- que el cariño por un equipo va más allá de una región.

