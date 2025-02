Noche Amarilla 2025: Todo lo que debes saber sobre el evento de Barcelona SC en Quito

Quito no estará exenta a la presentación de Barcelona el año en que cumple su centenario de vida institucional, de ahí que para este jueves 6 de febrero está prevista la realización de la Noche Amarilla en el estadio Olímpico Atahualpa de la capital, del que sus hinchas no podrán perderse ningún detalle, pues no será lo mismo que ya presentaron el 1 de febrero, en Guayaquil.

Esta vez el entretenimiento musical estará a cargo de la agrupación Sonora Dinamita, el cantante urbano local Waldokinc El Troyano y el músico colombiano Jessi Uribe, quienes armarán el baile desde las 17:00 en las que se abrirán las puertas del estadio. Casi de inmediato se realizará la presentación de los jugadores entre los que destacan las nuevas incorporaciones como los nacionales Felipe Caicedo, Gustavo Vallecilla, Xavier Arreaga y Jhonny Quiñónez. Así como, los refuerzos foráneos: el uruguayo Joaquín Valiente, el argentino Gastón Campi y el venezolano José David Contreras. La estrella invitada será el futbolista franco-argentino David Trezeguet, exfigura del fútbol mundial y campeón del mundo en Francia 1998, quien dará más realce a una fiesta que se organiza por segunda vez en la capital. El exfutbolista también mantendrá una cena este miércoles 5 con hinchas, socios e invitados especiales. El partido amistoso frente a Deportivo Quito, está programado para las 20:00. De acuerdo con los organizadores el aforo del estadio para la Noche Amarilla será para 35.000 personas para lo que hasta el lunes se habían vendido 20.000 admisiones para los hinchas canarios; mientras que los seguidores azulgranas tendrán acceso a 3.500 en la localidad de general noroccidental. Es importante remarcar para los hinchas capitalinos que los parqueaderos del estadio Olímpico Atahualpa no van a estar habilitados. En cuanto a la seguridad para la Noche Amarilla en Quito, la organización contrató a una empresa que dispondrá de 400 guardias de seguridad privada. Además, de 700 efectivos policiales y 60 policías metropolitanos de tránsito. Siguiendo con el objetivo de salvaguarda la seguridad de los asistentes, y al ser un partido con hinchadas rivales, la organización tiene previsto hacer un vallado para que en ningún momento los aficionados de ambos equipos se encuentren y provoquen enfrentamientos.

Con todo esto y más se prevé una verdadera fiesta amarilla en la ciudad capital.

