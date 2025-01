Noche Amarilla: El trabajo de los hinchas para comprar los boletos

Conseguir una entrada para la Noche Amarilla 2024 no fue tarea fácil para los hinchas de Barcelona. Más allá del esfuerzo económico, muchos tuvieron que ingeniárselas para hacerse un espacio en su agenda y no perderse la gran fiesta canaria.

Para algunos, la solución estuvo en las llamadas “mentiras amarillas”, esas excusas piadosas que justifican cualquier sacrificio por el equipo.

Todos tienen un buen pretexto para ir al estadio

Óscar Cedeño, quien llegó desde la parroquia Laurel y estudia en Guayaquil, admitió que tuvo que recurrir a una de ellas para poder comprar su entrada. “Las cosas que uno tiene que decir por el equipo, y por ver golear a Emelec”, comentó entre risas.

Josué Montoya, estudiante del colegio Vicente Rocafuerte, optó por un pretexto más clásico. “Dije que estaba enfermo y no fui a clase”, confesó. Sabe que lo esperan consecuencias en casa, pero las asume con resignación. “Una paliza más o una paliza menos, no hay problema, seguro que ahora sí me pegan”.

Nicole López y su esposo, Willington Pincay, no tuvieron que dar explicaciones, pero sí recorrer un buen tramo en moto desde la entrada de la 8, al norte de Guayaquil, hasta el Monumental para obtener sus boletos en la general.

Willington espera ver a Felipe Caicedo con la 10 del Ídolo y a Carles Puyol en la defensa. Ella, en cambio, fue completamente sincera sobre su motivación para asistir. “Soy barcelonista, pero la verdad quiero ver a Nicky Jam, es mi cantante favorito”.

La Noche Amarilla 2025 es mucho más que un partido: es la cita de gala de los barcelonistas, una celebración donde el fútbol, la música y la pasión se entrelazan en una sola fiesta.

