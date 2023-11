Nicolás Rinaldi busca con el Cuenca llegar a su segunda Copa Sudamericana

Nicolás Rinaldi tiene la estatura de todo un basquetbolista: un metro con noventa centímetros.

Pese a que su tamaño le habrían favorecido para dedicarse al baloncesto, deporte que lo practicó hasta los once años, en su localidad de General La Madrid, provincia de Buenos Aires, el argentino se inclinó por el fútbol.

“Ambos deportes los jugaba en el colegio. Por mi estatura le sacaba ventaja al resto de chicos cuando jugada básquet. Era un buen lanzador. Pero a medida que fui creciendo me metí de lleno al fútbol, que era algo que también lo hacía bien”, recordó el ahora jugador del Deportivo Cuenca.

Rinaldi, quien llegó este año al elenco morlaco, no tiene problemas para controlar el balón pese a ser un espigado jugador. Es más, reconoce que le saca provecho.

“Lo bueno de ser alto es que con dos pasos ya le saco ventaja al que me pueda estar marcando (risas)”.

Y esa ventaja es la que se podido evidenciar a lo largo de esta temporada de la LigaPro. Uno de los partidos que más recuerda y donde cree que le sacó provecho a su altura fue en el duelo entre Deportivo Cuenca y Barcelona, en la séptima fecha de la segunda etapa del torneo nacional (24 de septiembre pasado). El resultado terminó 2-1 a favor de los amarillos.

“Ese partido fue especial porque pude marcar mi primer gol con el Cuenca. Recuerdo que ese gol lo hice de cabeza, no me tuve que elevar mucho para ganarle al resto en el aire . Ese día me sentí contento de medir casi dos metros (risas)”.

El jugador de 30 años, quien además suma su tercera experiencia en el exterior (en 2013 militó en Rangers de Chile y el año anterior en Cienciano de Perú), recordó que en sus inicios como jugador empezó como delantero, pero que con el pasar del tiempo se fue acomodando en el medio campo.

“Me gusta jugar como volante mixto, ya que no solo me dedico a quitar balones sino también a soltarme al ataque. Muchos me dicen que me parezco a Sergio Busquets, pero no me la creo tanto (je)”.

Por otro lado, Rinaldi comentó que espera clasificar con el Cuenca a la Copa Sudamericana, su segunda experiencia en un torneo Conmebol.

“Una sola vez he jugado la Sudamericana, lo hice con el Cienciano el año anterior. Ahora con el equipo estamos peleando por ir a ese torneo”.

El Cuenca, que recibe el 3 de noviembre (19:00) a Aucas, en la fecha 12 de la LigaPro, milita actualmente en la novena casilla de la tabla acumulada, con 32 puntos.

