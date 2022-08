Faltan pocos minutos para el inicio del Campeonato Provincial de Karting 2022 y en el sector de boxes del Kartódromo Internacional de Guayaquil, Nicolás Peribonio Tinajero espera la partida. Camina seguro y derrocha la personalidad de un profesional. Mientras da una última revisión a su monoplaza, dialoga con los amigos y aprovecha para lanzar una mirada a la pista en la que competirá.

Las características del guayaquileño son propias de un piloto de experiencia, lo que lo hace especial es que apenas tiene 11 años y ya suma muchas ‘horas de vuelo’ a nivel nacional e internacional.

‘Tuto’, apelativo que él mismo se puso cuando no podía pronunciar bien su nombre, es una de las nuevas caras del semillero del Guayaquil Karting Club. Fue su padre, del mismo nombre, quien lo llevó hacia ese mundo lleno de la adrenalina cuando apenas tenía cuatro años de edad.

Los recuerdos de aquella etapa son escasos, aunque sí tiene presente que sentía que lo estaban alejando de su otra pasión: el fútbol. Pese a ello, cuando por primera vez pisó el acelerador, entendió que su destino estaría ligado a esta disciplina. “No es que haya dicho adiós al fútbol, pero por ahora me toca hacer una pausa para dedicarle más tiempo al automovilismo. Pronto me tocará ir al colegio y, aunque aún puede ser muy prematuro, siento que si las cosas no se me dan en el mundo del deporte, estudiaré para ser ingeniero mecánico… De una u otra manera siento que mi futuro está vinculado a los autos”, dice con seguridad.

La primera válida fue el sábado 31 de julio. La segunda será el 13 de agosto. Cortesía

El padre de Nicolás, quien también disputa carreras, es uno de los personajes más queridos en la pista guayaquileña. El año anterior mantuvo un mano a mano con Juan Felipe Calderón, con quien incluso perdió una apuesta de un juego de llantas. Tuto, por su parte, prefiere evitar el azar; lo suyo es solo correr, divertirse, de ahí que con la franqueza que le dan sus años, se atrevió a lanzar una frase que se convirtió en la ‘perla’ del día: “Me acuerdo que mi papá antes ganaba. Siempre estaba en la punta peleando, pero ya está viejo”, dijo soltando una sonrisa.

Tania Tinajero, la madre del joven piloto, siempre está atenta a cada detalle. Sabe que su esposo e hijo comparten tiempo de calidad en un deporte donde la seguridad es prioridad número uno, aun así los nervios la invaden en cada competencia, por eso lanza un rotundo “no” cuando se le pregunta qué haría si Victoria, su otra hija, en algún momento decide incursionar en el karting. Sin embargo, luego hace una pausa, observa a Tuto y admite que si ellos se sienten feliz viviendo en un mundo a pura velocidad, ella no se opondrá.

Hincha del Real Madrid y de Independiente del Valle, Peribonio afirma que el karting le permitió hacer nuevos amigos y a fortalecer lazos con Santiago Saab y Alejandro Taleb, a quienes conoce hace muchos años gracias a los vínculos de sus progenitores, quienes también han sido pilotos.

Seguidor acérrimo de Max Verstappen, a quien califica como "una ‘bestia" en la Fórmula 1, Nico, imaginariamente, oprime el botón de pausa a la amistad que tiene con los otros jóvenes pilotos, acelera a fondo, y pone mucha distancia con ellos. Seguramente en algún momento se siente como el piloto holandés de Red Bull, y sueña con ver su nombre en una competencia de Fórmula 1. Son sueños, pero los grandes campeones comienzan así.