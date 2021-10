Con la bandera de Ecuador sobre los hombros y la copa de campeón volvió ayer al país el deportista ecuatoriano Nicolás Merchán, tras su destacada participación en el Campeonato Latinoamericano de Motocross MX2 que se disputó el fin de semana en Santa Cruz, Bolivia.

Con 22 años, el piloto tricolor logró sumar 50 puntos para ubicarse primero en la carrera clasificatoria del torneo y superar así además el tercer lugar que ya obtuvo en la misma competencia, pero en 2017.

“Todavía no me la creo, esto es un sueño. Sabía que había pilotos muy buenos, pero también que yo había trabajado como ninguno otro. Había pasado horas en mi bicicleta, en mi moto, en el gimnasio. Este triunfo es para mi familia, amigos, mecánico y toda la gente que me apoyó y que me sigue apoyando”, comentó Merchán con lágrimas en el rostro.

Nacido en la provincia del Azuay, Merchán logró subir al podio del torneo boliviano con dos de los anfitriones: Carlos Padilla y Roberto Callejas, exponentes del altiplano que se ubicaron en segundo y tercer puesto, respectivamente, luego de alcanzar 44 y 38 unidades.

Pablo Mogollón, de Colombia, fuer cuarto con 33 tantos, mientras que Pedro Suárez, de Ecuador, fue quinto con 30.

En el torneo se enfrentaron 18 deportistas de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.