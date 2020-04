Recentemente conhecemos pelas redes sociais do @santosfc, a história do pequeno Khamis. O Khamis é um garoto sírio que perdeu parte da perna por conta de uma bomba. Ele é torcedor do Santos e fã de @neymarjr... 🤗⚽#neymar #neymarjr pic.twitter.com/mG7ddQNcdo