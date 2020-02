Neme: "El sistema de roles de pago nunca funcionó"

El presidente de Emelec, Nassib Neme, considera que la medida adoptada por la LigaPro, de no sancionar a los equipos que no presenten los roles de pagos, funcionará.

“El tema data de varios años atrás y no ha resuelto ningún problema hasta la fecha. Inicialmente los roles eran falsificados, las firmas eran ilegibles, pertenecían a otras personas, etc. El sistema de roles de pago no se utiliza en ningún lugar del mundo, no resolvió ningún problema, a eso hay que sumarle que no hay liga en el mundo que suspenda los partidos porque un rol de pago no haya sido presentado. Lo que busca la LigaPro es hacer un control económico y que los clubes cumplan con sus contratos con los jugadores y con los profesionales que están a su cargo”, detalla.

.🎥🎥🎥



Nassib Neme expone sobre la decisión tomada por LigaPro respecto a los roles de pago:



"AFE como único argumento le quedaba suspender al club para no presentarse a jugar pero esto no resolvía problemas.



A los jugadores le falsificaban la firma en los roles y jugaban" pic.twitter.com/AwdmY2tq6F — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) February 13, 2020

El directivo recuerda que la LigaPro “tiene la facultad de retener los fondos que generan los clubes por derecho de transmisión”, y esos recursos serán los que sirvan para pagar las deudas que se pudieran generar con los planteles.

“Lo que hemos pretendido es terminar con un sistema oprobioso, que genera corrupción, protagonismo innecesario, desvaloriza el torneo y espanta a los auspiciantes”, acotó el dirigente.

A criterio del principal del tricampeón, cuando la Agremiación de Futbolistas de Ecuador (AFE) propuso este sistema de castigo a los moroso, entendió que era la única salida, pero hoy las condiciones han cambiado.

"Antes no había una entidad que le pudiera garantizar la retención de estos fondos para poder pagarle a los jugadores, en ese tiempo era el único escenario que tenía la AFE, era presentar los roles, pero les falsificaban las firmas o si el club era amigo de quienes estaban al frente de la federación jugaba, y si era enemigo lo suspendía", concluyó.