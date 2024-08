Neisi Dajomes y el reto de ser bicampeona olímpica en París 2024

Convertirse en la primera bicampeona olímpica ecuatoriana es el reto que tendrá hoy la levantadora de pesas tricolor Neisi Dajomes, quien en Tokio 2020+1 alcanzó la medalla de oro en la categoría -76 kilogramos.

Para estos Juegos Olímpicos de París 2024, la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas redujo el número de categorías en las ramas femenina y masculina, por lo que Dajomes y su compatriota Tamara Salazar (ganadora de la medalla de plata en los 81 kg de Tokio) debieron disputar el único cupo nacional.

Y es que Neisi debió subir de los -76 kg a los 81 en los que estaba Tamara, empezando así una pugna importante por representar al país en la justa parisina, que finalmente fue ganada por la deportista nacida en Macas (Morona Santiago) hace 26 años.

Lesiones y superación

En medio de esa disputa, ambas experimentaron contratiempos. Tamara sufrió una lesión lumbar en la recta final de la carrera por la clasificación, mientras que Dajomes cambió de entrenador: el ruso Alexei Ignatov reemplazó a Walter Llerena.

“Neisi me llamó para conocer mi situación y al siguiente mes me comentó que tiene problemas en las rodillas, al igual que Angie (Palacios, hermana de Neisi). Me pidieron que regrese. Les dije que si me enviaban el pasaje, me regresaba para ayudarles”, relató en su momento Ignatov a Diario EXPRESO.

De la mano del entrenador ruso, la amazónica empezó los entrenamientos a nivel nacional e internacional. Incluso se fueron a un concentrado en Galápagos, para alcanzar la clasificación a los JJ. OO.

Hace poco, ya en la Villa Olímpica, la actual campeona recordó lo que significó la medalla dorada. “Mi vida cambió radicalmente después de Tokio. Fue un proceso duro, con momentos difíciles, lesiones y caídas, pero eso me hizo más fuerte y más determinada a clasificar nuevamente”, expresó.

Sin presiones

La abanderada de la delegación nacional en París también destacó haber dejado atrás lo hecho en Tokio para enfocarse en París. “Solté la identidad de campeona olímpica para regresar a ser la deportista que quiere conseguir un nuevo logro. Tokio ya es historia, ahora estoy centrada en París,” afirmó.

Actualmente, siendo la número uno del ranking mundial de los 81 kilogramos, con un peso total de 269 kg, Dajomes tendrá este sábado 10 de agosto una competencia muy reñida con la australiana Eileen Cikamatana, quien tiene una marca de 263 kg.

Además deberá tener en cuenta a otras competidoras, como la coreana Kim Suhyeon o la egipcia Sara Ahmed, quienes levantan 260 kg, por lo que es la favorita a llevarse nuevamente el metal dorado.

