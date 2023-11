Neisi Dajomes, un documental a la resiliencia de la medallista olímpica

Entre los conteos de sus entrenadores y sin perder la concentración en su práctica, Neisi Dajomes conversó con EXPRESO sobre el documental que está a punto de estrenar este miércoles 9 de noviembre.

“Dios siempre me ha puesto donde tengo que estar”, dice.

'Chito' Vera: Se confirma la pelea del ecuatoriano ante Sean O' Malley Leer más

El camino de la campeona olímpica de halterofilia ha sido de resiliencia pura. Varias veces ha tenido que sortear las dificultades para seguir. Y eso fue precisamente lo que enganchó a Daniel Yépez, director del film, e Irina López, la productora, en 2015.

En esa época producían un documental en el que se presentaban mujeres destacadas en varios ámbitos y Neisi era una de ellas. Sin embargo, el proyecto tuvo un giro cuando vieron su participación en los Juegos Panamericanos de Toronto. Neisi se desmayó en una de las pruebas e incluso convulsionó por unos segundos.

Luego de ser asistida le tomó unos minutos recuperarse y levantar 125 kilos, acto con el que ganó una medalla de plata.

Sigue leyendo: (Israel Barona: El surfista ecuatoriano fue sepultado en Montañita)

“¡Qué dura esa man!” se dijeron los cineastas, pues vieron en ella un ejemplo de determinación. Su vida debía ser contada.

Entonces empezaron las grabaciones. Neisi tenía las cámaras a toda hora junto a ella. “No interrumpían mi rutina, pero sí era como incómodo tenerlos ahí al levantarme, al desayunar, ir al colegio... A toda hora”, cuenta.

El documental tiene imágenes inéditas de la deportista desde niña. Karina Defas / Expreso

Sin embargo, no vio el producto, sino hasta el final, hace un par de semanas. Allí vio las imágenes de su hermano y de su madre, quienes fallecieron en 2018 y 2019 respectivamente. “Me hizo revivir momentos que había incluso censurado, pero me motivó a seguir trabajando. Me volvió a despertar”, explica.

Juegos Panamericanos: Team Ecuador con más preseas, pero menos oros Leer más

La joven de 25 años siempre tuvo claro lo que quería: ganar una medalla de oro. Lo logró en 2021 y allí mostró en su mano la leyenda “mamá y hermano”. Fue el homenaje a su memoria.

“Esos han sido mis momentos más difíciles. Sobre todo cuando murió mi mamá”, relata.

Las fuerzas para seguir entrenando las atribuye a Dios, pues no sabe cómo lo logró. “A fin de ese año anímicamente estaba devastada. No pude vivir el duelo de mi hermano, ni el de mi madre”, recuerda.

Con la pandemia, los Juegos Olímpicos de 2020 se suspendieron y para Neisi fue una buena noticia, pues cree que el dolor no la hubiera dejado tener los resultados que tuvo en 2021: un oro olímpico.

Daniel Yépez, Neisi Dajomes e Irina López se conocen desde 2015. Karina Defas / Expreso

“Mi resiliencia viene desde siempre. Mis padres son colombianos y tuvieron que salir por la guerrilla. Siempre los vi luchando por sus hijos y no rendirse, a pesar de que se les cerraran las puertas”, asevera.

Fórmula Uno: Max Verstappen, sin ‘techo’ ni rivales en el Mundial Leer más

Por ahora Neisi se recupera de una lesión en sus rodillas. También tiene el reto de subir de peso por el cambio de categoría en las pesas. Está pasando de los 76 a los 81 kilogramos, lo que la pone en directa competencia con Tamara Salazar.

“Esto es algo que nos está motivando a las dos... Aunque ya hemos competido antes en la misma categoría”, comenta.

A pesar de que hay menos cupos para el país en los Olímpicos de 2024, ella considera que es una evaluación justa. “Hoy en día es más justo que hace unos cinco años. Cada deportista debe ganarse su cupo”, agrega.

Neisi sonríe y pide amablemente un nuevo tiempo para entrenar. Coloca más peso y de nuevo a lo suyo: poner a prueba su fuerza.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!