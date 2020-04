Ocurrió hace un par de meses. Antes de la pandemia del coronavirus. Néicer Reasco planeó todo hasta el mínimo detalle. Comprobó que su hija Mell estuviera con un pantalón jean y él se vistió deportivo. Después, escondió raquetas de tenis en la cajuela del auto y la invitó a comer.

Él pidió algo ligero y permitió que su hija, quien es tenista profesional, coma cualquier cosa. Solo entonces, le dijo que la retaba a un partido de tenis. Ante la insistencia, ella se quedó sin salida y aceptó.

En el juego, Néicer empezó a fingir que tenía problemas, cometió uno que otro error, pero poco a poco fue sacando una gran ventaja. Ya cuando Mell se dio cuenta de la trampa, trató de remontar el marcador, pero Néicer la liquidó. Desde entonces, él siempre le saca en cara esa victoria “tan trabajada”.

A sus hijos les hizo algo parecido el año anterior. A Djorkaeff, quien juega en el Dorados de Sinaloa, y a Diogo (siete años) les ganó en el PlayStation. Se hizo el malo y luego los sorprendió. “Yo ya sé lo que busco y siempre preparo el terreno para no dejarme de ellos. Me quisieron agarrar de ganso ciego y les gané”, dijo entre carcajadas.

Aquellas son las anécdotas que más gracia causaron al exfutbolista Néicer Reasco, tras recordarlas en la charla con EXPRESO.

El exseleccionado nacional, mundialista en 2006 y campeón internacional con Liga de Quito, pasa estos días en su casa de Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras Mell está en Quito y Djorkaeff en México. Pero eso no es impedimento para estar en contacto. Todos los días habla con ellos.

Mell Reasco es tenista profesional y la principal carta a futuro para el país. Es la segunda hija de Néicer. JIMMY NEGRETE

Mell está un poco más tranquila, junto a su madre en la capital. Ella llegó al país, desde Argentina, justo el día previo a la cuarentena.

Mientras Djorkaeff está viviendo su primera experiencia internacional. “De él estaba un poco preocupado al inicio porque no sabía cocinar y esas cosas”, confesó Ney.

Por suerte, antes de que pase todo, su madre viajó dos semanas a México y le enseñó a prepararse algunos platillos. También recibe la ayuda de un vecino colombiano.

“Por video me indica los platos que se prepara y me sorprende, ha aprendido mucho. Ahí me calmé, ya que los otros factores, como quedarse en casa y más, no significan un problema porque siempre fue hogareño”, agregó.

El contacto diario con sus hijos, incluyendo a Diogo, le ha permitido llevar con más tranquilidad la cuarentena. Después de todo, se acostumbró a las tardes juntos en casa, cuando cada uno contaba detalles de su crecimiento deportivo y profesional.

“La distancia no es tanto problema. Cuando ellos eran pequeños también tenía que irme de viaje y a concentraciones, pero siempre aprovechábamos el tiempo juntos. Ahora es igual, con los contactos diarios”, contó.

Además, Néicer Reasco se entretiene con los entrenamientos diarios con dos integrantes del Saquisilí que viven con él y con la cocina. Se considera un experto para preparar lasaña. “Siempre me piden mucho más, así de buena es”, subrayó. También le gusta preparar pollo al horno.

Hasta hace unos días tenía en casa a una tía, pero ella tuvo que irse a Esmeraldas por problemas con la presión.

Néicer espera con ansias que todo vuelva a la tranquilidad, después de todo, más allá de su profesión, le gusta estar pendiente del desarrollo general de sus hijos.

Djorkaeff está a la expectativa

El jugador del Dorados de Sinaloa se encuentra tranquilo en su primera experiencia internacional Cortesía

Djorkaeff Reasco vive su experiencia internacional en el Dorados de Sinaloa con algo de incertidumbre.

La Liga MX tiene un plan para eliminar el ascenso y convertirlo en una liga de desarrollo, para mexicanos menores de 23 años.

Dorados, club de Reasco, sería uno de los afectados, por lo que él tendría que buscar un nuevo rumbo.

“Es un proyecto que todavía no está escrito sobre piedra, aún falta para que sea una realidad. De todas maneras, en caso de que deba salir del Dorados, podría pasar a los Xolos o al Querétaro, que son del mismo grupo”, dijo el futbolista de 21 años a EXPRESO.

Mientras todo eso se resuelve, Djorkaeff se mantiene físicamente con los entrenamientos en su departamento. Los libros son su otra pasión. Recién terminó de leer ‘Pobre, rico, millonario’, de Jurgen Klaric. También está revisando ‘Los 7 hábitos de la gente altamente efectivas’. “Son lecturas que me ayudan mucho. Me entretienen y me enseñan”, concluyó.